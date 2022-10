Rueda llama a sus candidatos a “patear” las ciudades: “Solo vale ganar por mayoría absoluta”

El PPdeG puso en escena a los candidatos que competirán por las alcaldías en las siete ciudades. Ante un millar de militantes y como si se tratara de un equipo de baloncesto, los fue presentando uno a uno entre aplausos y vítores. El partido es consciente de que para que obtengan el bastón de mando no les vale solo con ganar, sino que tendrán que hacerlo por mayoría absoluta, dado de que lo contrario, los partidos rivales pactarán para impedir que gobiernen los populares. De ahí que el presidente del PPdeG y de la Xunta, Alfonso Rueda, lanzara machaconamente el mensaje de que “pateen” las calles y trabajen para fortalecer a la militancia de base si quieren tener éxito.

La presentación se realizó en el Mutiusos Fontes do Sar, en Santiago. Abrió la “procesión” de candidatos municipales el de Ferrol, José Manuel Rey Valera, y la cerró la cabeza de lista por Vigo, Marta Fernández-Tapias. Entre ambos pasaron Rafa Domínguez (Pontevedra), Borja Verea (Santiago), Elena Candia (Lugo), Manuel Cabezas (Ourense) y Miguel Lorenzo (A Coruña).

El PP no gobierna en ninguna ciudad gallega, así que el reto es mayúsculo. Alfonso Rueda admitió que sabe que lo tienen “más difícil” y les recordó, por tanto, que “no sirve” solo con ganar las elecciones (que serán el 28 de mayo de 2023) porque los partidos “que van a perder” ya están haciendo cálculos para ponerse a gobernar. “No me resigno a que estos hombres y mujeres a lo mejor ganan las elecciones, pero no puedan gobernar; y como no me resigno, pero sé que estas son las reglas de juego, tengo que venir aquí a decir que solo vale ganar por mayoría absoluta. Con máximo trabajo, sin resignarse, pero sabiendo lo que hay”, declaró en su intervención.

A sus candidatos a las alcaldías de las ciudades, el presidente del partido les alentó a “que pateen, que escuchen, que lideren, que convenzan y que sigan haciendo lo que están haciendo” y, en definitiva, que representen “al partido que más se parece a Galicia”, que sean “el partido de los vecinos” y “los candidatos de los barrios”.

“El PP tiene que ser el partido de los vecinos de Teis, de A Parda, de A Ponte, de Vite, de la Sagrada Familia, de la Milagrosa, de Recimil y de todos los barrios de las siete ciudades y de los ayuntamientos de Galicia”, arengó.

Bajo el lema “Somos mayoría”, Rueda señaló que los vecinos no quieren que “pierdan el tiempo en peleas” con socios de gobierno que, añadió, “están todo el día con planteamientos ideológicos”, que “la palabra gestión les parece exótica” y que “creen que la ideología tiene que estar por encima de cualquier cosa”.

“Creen que los programas de gobierno y los compromisos electorales son una cosa que a los vecinos no les importa y que al día siguiente de las elecciones hay que olvidar a favor de pactos que se hacen entre perdedores. Eso no va a pasar con esta gente ni con ningún candidato del PP”, manifestó.

El candidato a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, recordó que el Partido Popular fue mayoría en la ciudad “y vamos volver a ser mayoría”. “Mi despacho va a estar en la calle, me comprometo con todos los ciudadanos a escuchar sus problemas”, aseguró.

Lorenzo avanzó que en caso de gobernar bajará la presión de los impuestos locales. “Prometo empatía y también mucha capacidad de gestión, porque eso es lo que nos piden los ciudadanos, un gobierno que gestione y que dé soluciones a sus problemas”, dijo.

El aspirante popular a la Alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, alentó a “superar ocho años de falta de capacidad de gestión” en Ferrol. “Me presento para que gane Ferrol y los ferrolanos, para vencer la resignación de que Ferrol no tiene arreglo”, dijo.

“Qué no cuenten conmigo para las críticas y el enfrentamiento, se trata de unirnos y se trata de gestionar, por eso ofrezco esperanza, gestión, equipo, capacidad de escuchar y capacidad de resolver”, afirmó el que fuera alcalde de Ferrol entre 2011 y 2015, que reivindicó para el ferrocarril Ferrol-A Coruña.

El candidato anfitrión en Santiago, Borja Verea, dijo que ser candidato en unas elecciones municipales “es la batalla política más complicada que hay”. “Sé que no va a ser sencillo, pero no le tenemos miedo a ningún adversario y sin titubeos os digo que vamos a ganar las municipales de 2023”, proclamó.