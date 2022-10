Más de 40 coches marchan de Ferrol a Pontedeume en protesta por el servicio de autobús

La Plataforma por un Transporte Público Digno de Ferrol retomó ayer las movilizaciones en demanda de mejoras en el servicio de autobuses en el área de Ferrolterra con una nueva caravana reivindicativa, que partió a las once de la mañana del recinto ferial de Punta Arnela. Una de las líneas más afectadas es la de A Coruña-Ferrol, ya que pese al refuerzo de plazas y reajustes horarios el pasado mes de septiembre por parte de la empresa concesionaria tras el requerimiento de la Xunta no hay día en que los pasajeros no denuncien a través de las redes sociales la falta de asientos, los retrasos por la espera a los vehículos de refuerzo o las dificultades para llegar en hora al trabajo, las clases universitarias o las citas médicas por la actual programación.

En la nueva protesta convocada ayer, participaron un centenar de personas con más de 40 coches. La caravana partió de Punta Arnela para dirigirse a Ferrol Vello, Esteiro y As Pías. Tras atravesar el puente de As Pías, la marcha siguió por Fene, Mugardos, Ares, Cabanas y Pontedeume y al regreso también pasó por Neda y Narón, para desembocar de nuevo en Ferrol. Los afectados denuncian que los refuerzos no bastan y exigen recuperar las conexiones y horarios que había hace casi dos años con la anterior concesionaria.