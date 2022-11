El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamentó ayer que el Gobierno gallego no haya sido invitado a participar en la Cumbre Hispano-Lusa que acogerá este viernes la localidad portuguesa de Viana do Castelo, aunque confía en que las reivindicaciones gallegas se “hagan llegar”. A preguntas de los medios de comunicación, el titular del Ejecutivo gallego confirmó que no le consta que esté programada la participación de representantes del Gobierno de la Xunta, que sí tomaron parte en las reuniones preparatorias del encuentro.

“A día de hoy, y estamos en la misma semana, no nos consta ninguna invitación para la presencia, por lo tanto, supongo que a estas alturas, ya no se producirá”, dijo Alfonso Rueda, que admitió que le hubiese gustado “tener algún tipo de presencia”, no solamente en el caso de la Xunta, si no las comunidades limítrofes con Portugal. Entre los temas que Galicia reclama de esa cumbre, Alfonso Rueda instó a que haya avances en materia de la conexión de alta velocidad entre Portugal y España a través de Galicia. “Que haya concreciones, y concreciones son presupuestos y plazos más allá de valoraciones”, destacó el titular del Ejecutivo autonómico. Rueda aplaudió las “fechas concretas” y dotación anunciada por el Gobierno portugués para la conexión del AVE Vigo-Oporto, confiando en que el Gobierno de España “haga lo mismo” y “esté a la altura”.