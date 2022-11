El retraso de vuelos por el cohete chino afecta a cientos de viajeros en Galicia

Ninguno de los viajeros que tenían que tomar ayer un vuelo a primera hora hacia o desde Galicia podían imaginarse que un cohete lanzado en China el pasado 31 de octubre iba a trastocar sus planes de vuelo el 4 noviembre. Pero la estela del problema causado por la entrada descontrolada en la atmósfera de los restos de objeto espacial —finalmente cayeron en el Pacífico Sur— fue mucho más alargada: afectó a los tres aeropuertos gallegos y a buena parte de los nacionales.

A primera hora Eurocontrol informó de la reentrada en la atmósfera no controlada del cohete chino Long March CZ-5B, lo que obligó a cerrar el espacio aéreo en una enorme franja del norte de España que trastocó directamente la operativa de varios aeropuertos catalanes, entre ellos el de Barcelona. Todos tuvieron que cancelar los despegues y aterrizajes durante casi una hora entorno a las nueve y media.

Esta inusual medida de seguridad supuso todo un reto para los controladores aéreos y comenzó a afectar directamente a buena parte de los aeropuertos nacionales. En Galicia trastocó particularmente los planes de aquellos aviones que debía llegar o salir hacia Barcelona. Según Aena, se vieron afectados al menos ocho vuelos con salida desde alguna de las terminales gallegas, que sufrieron retrasos de entre media hora y una hora y media.

En el aeropuerto de Alvedro un avión de Vueling hacia Barcelona que estaba previsto para las 9.15 horas tuvo que retrasar su despegue debido al cierre de parte del espacio aéreo nacional. Hasta las diez de la mañana no despegó. También un vuelo de Iberia hacia Madrid con la misma hora de salida que el de Barcelona no salió hasta las 10.00 horas. En el caso del aeropuerto de Vigo, los viajeros que se vieron más afectados fueron los del avión de Vueling con destino Barcelona que debía haber despegado de la terminal olívica a las 9.20 horas y no lo pudieron hacer hasta una hora más tarde. La tripulación tuvo que esperar en tierra, con el pasaje ya dentro del avión, hasta que se abrió de nuevo el espacio aéreo en Cataluña. La nave despegó solo minutos más tarde de que esto sucediera.

Según informó Aena, este imprevisto también afectó a dos aviones en el aeropuerto de Santiago y que acumularon retrasos en sus operaciones. Fue uno hacia Madrid y otro que procedía de Málaga. Fueron unos 300 vuelos programados ayer en los aeropuertos españoles los que se vieron afectados por la entrada del objeto espacial chino CZ-5B en la atmósfera y que obligó a cerrar el espacio aéreo de algunas zonas de España durante 40 minutos.