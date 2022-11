La nave calcinada en el incendio registrado el domingo en las instalaciones de la antigua fábrica de cerámica Pontesa, en Ponte Sampaio (Pontevedra), era un “polvorín” que no tenía licencia de actividad ni medidas de seguridad. Así lo afirmó la concelleira de Protección y Seguridad Ciudadana de Pontevedra, Eva Vilaverde, que destacó que “hubo mucha suerte”. A pesar de la gravedad, porque hay una persona herida grave, pudo ser mucho peor, las consecuencias pudieron ser mucho más graves y afectar a más población”, comentó.

El fuego ha dejado a tres hombres heridos, de los que uno —trabajador y concejal del PSOE en Marín— está ingresado en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) con quemaduras de tercer grado en el 85% de su cuerpo.

Las llamas se desataron a primera hora de la tarde en el recinto de la antigua fábrica de Pontesa, en una nave en la que se almacenaban pipas de girasol y cereales. “Nos encontramos allí con un auténtico polvorín, con toneladas de material inflamable: grano, cereal, pipas de girasol… En unas naves de gran altura, con 15 metros de altura de cereal, sin las más mínimas medidas de seguridad, sin sistema de extinción de incendios, por no tener no tenían ni hidrantes, tuvimos que transportar agua y utilizar un carrusel de medios para tener dotación de agua permanente allí, y tampoco contaba con licencia de actividad”, detalló Vilaverde.

La edil nacionalista apuntó incluso que “fue un auténtico peligro”. “Nos llevó a valorar in situ la posibilidad de confinar a los vecinos de Ponte Sampaio, porque cuando se reavivó el incendio, lo que ardía era fibrocemento, hablamos de amianto, y nos ayudó el viento, que permitió que la nube de humo negro subiese y no corriese peligro la población. Pero los bomberos llegaron allí y no sabían a lo que se enfrentaban: un auténtico polvorín”, admitió.

La concelleira confirmó que ayer por la mañana el incendio estaba controlado, limitado su avance. Los bomberos continúan allí para hacer una labor de prevención y control.