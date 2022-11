De sufrir una bronquitis por el ‘Prestige’ a correr maratones

El fueloil que derramó el decrépito Prestige sobre el litoral gallego se trataba de un producto de gran toxicidad. En aquel mes de noviembre de 2002, muchos de quienes libraron la correosa batalla de su limpieza desconocían que en su composición escondía hidrocarburos pesados, es decir, potenciales cancerígenos. Tampoco nadie se lo hizo saber. Entre las víctimas, Santiago Falcón, mariscador y percebeiro cambadés perteneciente a la Cofradía de O Grove desde hace más de 30 años. Cuando el chapapote comenzó a invadir la ría de Arousa, él fue de los primeros en lanzarse al mar para retirarlo con sus propias manos, concretamente en el área entre la isla de Sálvora y San Vicente. “Fui de los que peor lo pasó”, recuerda “con un nudo en la garganta”. Dos décadas más tarde, su vida ha virado por completo; se ha convertido en un deportista empedernido que, en los últimos años, ha competido, incluso, en maratones, y actualmente está centrado en medias maratones y carreras de 10 kilómetros.

“Íbamos con nuestras ropas de agua y cogíamos el fuel sin absolutamente protección ninguna. No teníamos ningún tipo de información de que era peligroso acercarse al chapapote, absolutamente ninguna, ninguna (repite) de absolutamente nadie”, rememora, con rabia, a la vez que critica la gestión ineficiente de las administraciones gallegas y españolas: “Luego llegó material por donación de empresas, tanto próximas como de toda España, pero nada de nada de las autoridades”, lamenta.

Sin ninguna dolencia previa diagnosticada, Santiago comenzó a sentirse “muy mal” después de 10 jornadas en primera línea frente a la marea negra. “Tan pronto llegaba a la zona de trabajo, me empezaba a doler la cabeza, y remitía cuando me alejaba del contacto directo con el petróleo. Después, llegó la tos, el catarro y el malestar, tenía toda la garganta afectada, me era imposible respirar bien… Fui al médico de cabecera y me explicó que lo que sentía era propio de una bronquitis muy grave que guardaba relación con la inhalación de los gases del fuel”, relata. Esa situación le obligó a retirarse “de inmediato” de las tareas de higienización, aunque continuó ayudando como coordinador de los voluntarios en la zona de la batería militar de Con Negro.

Estuvo enfermo durante dos meses. “Hasta pasar las Navidades, no me sentí bien”, abunda. Por entonces, decidió sumarse a un estudio que desarrollaba el antiguo hospital Juan Canalejo, ahora Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), designado a personas que habían sufrido alguna suerte de molestia durante la recogida del chapapote. “Me atendió una neumóloga y fui varias veces allá a lo largo de medio año; acudí para saber si me detectaba algo después de haberlo pasado tan mal, pero no me llegó ningún informe ni nada, aunque, en principio, me dijo que no se me veía nada raro”, afirma.

Aquel duro episodio, junto con otras circunstancias, provocaron un “cambio drástico” en su vida. Dejó de fumar al cabo de unos dos años y, más tarde, se transformó en un fondista: “Se juntó un poco todo, pero lo que viví durante el Prestige —asegura— me ayudó”. Ahora, echa un vistazo por el retrovisor de la vida y lo tiene claro: “Estoy mejor de lo que estaba, de aquellas no me llegaban dos cajetillas diarias, y actualmente, entreno cinco-seis días por semana y compito en medias maratones y carreras de 10 kilómetros”, explica. De hecho, es el vigente campeón gallego de 21 km en la categoría de más de 55 años.

Críticas a las autoridades

Santiago evoca igualmente con nitidez cómo la sociedad gallega quedó huérfana ante el abandono y la mentira sistemática de las administraciones. “La única forma que tuvo el PP de tener a la gente tranquila con las Navidades encima y con unas elecciones no muy lejos fue a través de indemnizaciones, que las cobramos rápido, pero para mí fueron una mierda porque yo quería el mar limpio, aunque había otras personas que querían el dinero sin trabajar y a las que el mar les daba igual”, clama. En este sentido, reprueba con vehemencia que existan “marineros sinvergüenzas” a los que la catástrofe del 2002 no les caló hondo: “Hay gente que sigue pensando que ya podía venir otro Prestige”.

Finalmente, vuelve a su memoria, y todavía con enfado, la manipulación con la que algunos medios abordaron entonces una de las mayores tragedias medioambientales y socioeconómicas del planeta, principalmente, dice, por parte de TVE, la TVG y Antena 3. “Durante los primeros días que volvimos a trabajar el percebe, vino Antena 3 y me hicieron simular una escena, me preguntaron en ese momento cómo veía la situación y les dije ‘la cosa no la veo bien’, pues luego salió en el telediario ‘la veo bien’”, lamenta.

“No se concedió suficiente importancia a la salud tras la catástrofe”

Conjuntivitis, garganta reseca, dificultad para respirar, dermatitis, dolores de cabeza o vómitos fueron las manifestaciones más comunes experimentadas por la gente que se enfrentó al fuelóleo esparcido por el Prestige, según enumera la experta en toxicología genética y salud ambiental Blanca Laffon. “Además, es frecuente tras este tipo de exposiciones presentar síntomas psicológicos como ansiedad, estrés postraumático o depresión”, abunda. Tras la catástrofe provocada por el viejo monocasco, la también catedrática de Psicobiología de la Universidade da Coruña (UDC) abanderó un estudio en limpiadores de aves petroleadas para “determinar los efectos sobre el material genético, que se encuentran relacionados esencialmente con el riesgo de desarrollo de cáncer”: “Los resultados mostraron un aumento de los niveles de daño en las personas expuestas al fuel, aunque este era reparado, al menos en parte”. Posteriormente, participó en otra investigación mayor con universitarios que acudieron a higienizar playas durante una semana y con personal contratado por la empresa Tragsa que permaneció en contacto con el producto varios meses. “Los resultados fueron similares a los anteriores. La evaluación de seguimiento fue realizada siete años después de la inicial, en el año 2010. En ese momento, ya no se observaban niveles de genotoxicidad incrementados en las personas que habían estado expuestas al fuel, aunque los resultados para ciertos parámetros inmunes y endocrinos hacían recomendable realizar un seguimiento de estos individuos”, manifiesta. De las indagaciones, que no tuvieron más continuidad, también se extrajo que las mujeres y los fumadores fueron los más damnificados, como fue el caso de Santiago Falcón —algo frecuente en cualquier riesgo del estilo—. “El grupo de Neumología del Chuac describió la persistencia de algunos de los síntomas respiratorios cinco años después, pero creo que no hay estudios posteriores en cuanto al Prestige”, prosigue. En todo caso, “llegar a determinar que cierta enfermedad se ha desarrollado a causa de la exposición no es sencillo”, puntualiza. Laffon advierte de que “no se concedió suficiente importancia a la protección de la salud de las personas implicadas en la limpieza” del chapapote. “La respuesta ante la catástrofe fue lenta. Incluso cuando empezó a distribuirse equipamiento protector, las mascarillas utilizadas no eran las adecuadas”, sentencia.