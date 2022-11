Se presentan como una “alternativa cultural basada en fundamentos cristianos en respuesta al actual desorden en el ámbito social”, se denominan NEOS y entre sus impulsores están el exministro de Interior Jaime Mayor Oreja y María San Gil, exdirigente del PP en el País Vasco. Ambos, junto a Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña y exembajador de España en la Santa Sede, presentan hoy en Santiago la plataforma que, defiende San Gil, no hace con voluntad de ser partido, pero sí de no callar e influir.

NEOS denuncia que España está “a la vanguardia” de un proyecto “que pretende la destrucción de un orden social fundamentado en principios y valores cristianos”. ¿Qué orden quieren ustedes?

España ha perdido las referencias y NEOS nace como la respuesta de asociaciones y personas ante el proyecto totalitario que tiene este Gobierno que quiere destruir nuestro orden social. Queremos presentar a la sociedad una alternativa cultural que haga posible la regeneración moral y política de España basándonos en los fundamentos del humanismo cristiano.

“No todo vale”, proclaman. Entonces, ¿qué les vale?

Defendemos fundamentos basados en el humanismo cristiano esenciales como la vida, la verdad, la dignidad de la persona y la familia, la libertad tanto de expresión como de educación como de religión, España nación, la Corona y las amenazas globales.

¿Cuáles son sus alternativas?

Sobre todo entendemos que hay que dar el debate porque estamos asumiendo una ley tras otra, las amortizamos inmediatamente y cada ley es peor que la anterior. No hay debate cultural. Creemos que hay que hablar de las cosas explicando que puede haber otro tipo de opinión. Además, NEOS no tiene pretensión de formar parte del arco político de este país, pero sí de no formar parte de esa sociedad silente, callada y acomplejada que no se rebela contra leyes que le parece que atentan contra la dignidad de la persona.

Un frente es el educativo. ¿Qué les molesta de la Lomloe?

Sobre todo la clara voluntad de este Gobierno de quitarnos a los padres la autonomía a la hora de poder decidir cómo queremos educar a nuestros hijos. Lo que NEOS quiere poner encima de la mesa es que no demos por bueno todo lo que el Gobierno quiere imponer mediante leyes sectarias e ideológicas, sino que volvamos a poner sobre la mesa determinados debates.

Se proclaman defensores de la Corona. ¿En qué lo fundamentan?

Es de las pocas instituciones que da una estabilidad política. Con cinco siglos de historia, momentos mejores y peores, creo que no hay mejor manera de ser españoles que el ser monárquicos.

El sexo no se elige, aseguran ustedes. ¿Qué respuesta darían a las necesidades y demandas del colectivo trans y LGTBI?

Con todo el respeto del mundo y entendiendo que cada uno tiene su peculiaridad, creo que el género no puede sustituir al sexo. Creo que estamos haciendo leyes para minorías y que atentan contra la biología y la naturaleza de la persona.

En su manifiesto dicen que “hay cosas que siempre están bien y cosas que siempre están mal y que esta diferencia no depende de una mayoría”. ¿Qué cosas?

La vida, la libertad... Creo que hay verdades indiscutibles y cosas sobre las que se puede discutir, pero estamos inmersos en una sociedad tan relativista que ahora todo depende de lo que uno quiere, de lo que a uno le apetece o de lo que uno siente y la realidad no es así.

Hace un año, cuando arrancaron, aseguraron que no querían ser embrión ni germen de partido, pero sí ganar influencia. ¿Cómo van?

Queremos estar en el ámbito cultural, en la prepolítica. No queremos para nada estar en la política, pero sí entendemos que, al ser una parte importante de la sociedad civil que se rebela, que alza la voz en contra de determinadas leyes, el siguiente gobierno que espero que no esté en manos de Pedro Sánchez lo tenga en cuenta a la hora de derogar las leyes que se han aprobado. Porque si se va a mantener la ley de memoria democrática, la ley trans, la del aborto, la concesión de indultos..., ¿para qué cambiar de gobierno?

Tienen el apoyo de Francisco Vázquez, que fue alcalde socialista. ¿Qué los une por encima de siglas?

Nos une que ya no estamos en política, pero creemos en la actividad protagonista de la sociedad civil y el tener principios basados en el humanismo cristiano que nos hacen compartir este proyecto en el que queremos que se integren quienes defiendan estos fundamentos.

Ha defendido perder el miedo a defender en público los valores cristianos. ¿Siente que los cristianos estén perseguidos?

Creo que tenemos que quitarnos esa especie como de complejo que nos puede dar el defender estos valores, que son los principios de la civilización en la que estamos.