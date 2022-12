El 10% de los titulares de los abonos gratuitos de trenes de Media Distancia, unas 64.000 personas, hacen un uso fraudulento o irregular de los mismos, ya que reservan una plaza que luego no utilizan, dejando sin posibilidad de viajar al resto de usuarios. Lo hacen en varios trenes para asegurarse varias franjas posibles para viajar. Esta conducta irregular, detectada también en Galicia, acarreará a partir de ahora sanciones como la retirada del abono, la incautación de la fianza o la suspensión durante un mes de poder adquirir otro abono.

Por otra parte, en determinados trenes, con reserva de plaza y alta demanda, Renfe podrá establecer un cupo de plazas de pie, es decir, sin asiento reservado, que no superará el 10% de los ofertados con reserva de plaza, informando de dicha condición de viaje a los viajeros. En estos trenes de alta demanda no estará disponible la selección de asiento. Asimismo, se lanzará un abono específico para menores de edad sin DNI y solo se podrá sacar un título por DNI, NIE o pasaporte para cada origen-destino, evitando así usos indebidos de estos títulos. Esta medida entrará en vigor el 1 de enero de 2023, coincidiendo con la activación de la prórroga de las bonificaciones al transporte público ferroviario.

Así lo comunicó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en Bruselas. El Ministerio decidió modificar las condiciones de uso de estos abonos gratuitos de Media Distancia para evitar su incorrecta utilización y las nuevas condiciones —que entrarán en funcionamiento, en su mayoría, mañana 7 de diciembre— ya fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar en el tren. Aunque solo se retirará el abono de la línea en la que se haya detectado un uso irregular, el operador ferroviario no expedirá un nuevo abono asociado a ese titular para ningún origen-destino de media distancia en un plazo de 30 días desde la anulación.

La normativa actual establece que, en el caso de los servicios ferroviarios de Media Distancia convencional, los usuarios deben adquirir un abono distinto por cada trayecto origen-destino, que será válido para viajes ilimitados entre el origen y destino solicitado por el cliente, en ambos sentidos.

Antes de llegar a retirar el abono y la fianza, Renfe enviará dos avisos al titular cuando detecte que finalmente no ha viajado sin anular la reserva con la antelación requerida. La tercera vez que se incurra en uso indebido, se procederá a sancionar.