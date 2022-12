Un hombre de 71 años, J. C. C., falleció a causa de una colisión entre dos coches registrada durante la madrugada del domingo al lunes en el kilómetro 9 de la AC-101, a su paso por San Xoán de O Freixo, en el municipio de As Pontes.

El 061 informó de que la alerta se recibió a las 00.24 horas y al lugar se desplazaron tres ambulancias asistenciales y personal del PAC local. Otras dos personas, un varón de 74 años (J.P.P) y una mujer de 64 (O.V.P) fueron trasladadas al Hospital Arquitecto Marcide. Fue un particular el que dio aviso al 112 Galicia, señala este servicio. Este testigo indicó que dos vehículos acababan de colisionar en la carretera que conduce de As Pontes a Ortigueira. Desde un primer momento, apuntó a la posibilidad de que hubiera personas atrapadas, lo que confirmarían una vez estuvieron en el punto los servicios de emergencias.