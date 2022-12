Galicia aparece en los primeros puestos de la clasificación de las comunidades que más dinero recibieron en 2021 del sistema de financiación autonómica con más de 2.900 euros por habitante, lo que supone más de 500 euros por persona por encima de la media. Cataluña recibió 2.800,2 euros, 434,5 euros más que la Comunidad de Madrid, que ingresó 2.365,7 euros por habitante. Entre las comunidades de régimen común, Cantabria y La Rioja fueron las que obtuvieron más recursos: 3.278,9 y 3.238,6 euros, respectivamente. Así lo reflejan las cifras públicas de distintos organismos recogidas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el Observatorio de Información Económico-Financiera de las comunidades. Los datos responden al ejercicio anterior, ya que todavía no se dispone de los de este año. De media, las 15 comunidades de régimen común recibieron 2.425,1 euros per cápita. Hay que precisar que País Vasco y Navarra no aparecen en la tabla porque cuentan con un sistema propio de financiación.

Y de más a menos recursos, Cantabria fue, con 3.278,9 euros, la autonomía que más dinero recibió por cada habitante de los fondos estatales, seguida de La Rioja (3.238,6) y Asturias (3.077,7). El sistema de financiación aportó a Extremadura 3.042,7 euros por habitante; 2.937,1 a Galicia; 2.857,5 a Castilla y León; 2.825,7 a Aragón; 2.800,2 a Cataluña; 2.586,3 a Castilla-La Mancha; 2.485,2 a Región de Murcia; 2.483,1 a Canarias, y 2.451 euros a Andalucía. Las que menos fondos ingresaron fueron Comunidad Valenciana (2.247,1), Comunidad de Madrid (2.365,7) e Islas Baleares (2.373,5).