González Formoso: “Si Besteiro quiere ser el candidato del PSdeG, tendrá mi apoyo”

“Si Besteiro quiere ser candidato del PSdeG a la Xunta, contará con todo mi apoyo por justicia y lealtad personal”. Con esta contundencia, el líder socialista, Valentín González Formoso, allanó ayer el camino para que José Ramón Gómez Besteiro, exonerado recientemente de sus imputaciones judiciales, regrese no solo a la primera línea política, sino que sea la punta de lanza del partido en las elecciones autonómicas de 2024. Con esta declaración, el actual secretario xeral de los socialistas da a entender que considera al político lucense el mejor aspirante de su partido en esa cita electoral, por lo que si la opción Besteiro no fructifica, ofrece argumentos al PP para cuestionar su idoneidad para el cargo, puesto para el que no se descarta.

El PSdeG prepara las elecciones municipales de mayo, la cita en la que mejores resultados suele obtener, pero ahora el runrrún interno está protagonizado por el posible regreso de Besteiro, un debate alimentado por el propio Formoso desde el día 22, y sobre el que no se ha pronunciado hasta el momento el exlíder del PSdeG. Otra forma de alimentar las especulaciones.

Un día después de que la última causa judicial pendiente de Besteiro fuese archivada, se abrió la puerta a su regreso a la política activa, que abandonó en 2016 cuando era líder del PSdeG y aspiraba a ser candidato a la Xunta. “Estará donde quiera estar, es un activo imprescindible del PSdeG”, lo elogió Formoso, gran amigo personal del también expresidente de la Diputación de Lugo. Los comentarios internos brotaron, pero su intensidad creció a partir del lunes, después de que José Manuel Lage, secretario de Organización y mano derecha de Formoso, comparase a Besteiro con el mejor jugador del reciente Mundial de fútbol. “Cuando uno tiene a Messi, a Mbappé, tiene que ponerlos a jugar”, declaró antes de proponerle “saltar al terreno de juego para marcar goles desde primera línea”.

Ayer fue el turno de un Formoso que, en lugar de enterrar el debate, lo engordó, al confesar que renunciaría a optar a la candidatura a la Xunta, si su “amigo” Besteiro daba un paso adelante. Eso sí, también aseveró que esa opción “no está sobre la mesa”. “Es un tema que tiene que aclarar él”, se zafó de las preguntas de la prensa, tras reconocer que “probablemente sea Messi políticamente”.

También declaró que mantiene su intención de presentarse a las primarias del PSdeG para elegir cabeza de cartel para las autonómicas, a no ser que Besteiro dé un paso al frente. Las declaraciones de Formoso y Lage generaron en gran parte del partido la sensación de que existe una operación en marcha para situar a Besteiro como cabeza de cartel en 2024, porque de otra manera no se entiende que Formoso reconozca que se apartaría, según coinciden fuentes socialistas. “Es una torpeza, dan armas al PP, si ahora el candidato no es Besteiro”, lamentan, y aguardan a que el lucense despeje la incógnita. La negativa ayer de nuevo de Formoso a confirmar que no se presenta a las elecciones municipales en su concello (As Pontes, en A Coruña) para centrarse en la política autonómica también es vista por dirigentes socialistas como un gesto de que Besteiro es el elegido y Formoso realmente no quiere dar la batalla autonómica.

En un desayuno con la prensa en el Parlamento, donde Formoso carece de escaño, este debate eclipsó no solo el resumen de la actividad en la Cámara de su partido, sino también el riesgo de división si se ratifica la expulsión de Martín Seco por, en opinión de la dirección, menoscabar la imagen de la formación. Seis diputados lo apoyan. ¿Cuántos dejarían el partido y se marcharían al grupo mixto con Seco, que ha adelantado que no dejará su acta por considerar injusta la sanción mientras barones como Page o Lambán cuestionan a Pedro Sánchez, y a ellos no se les expedienta? Es una incógnita.

El foco, sin embargo, se sitúa en el futuro de Besteiro, al que Formoso proclamó su “lealtad”, una lealtad que le impediría competir con él: “nunca”. “Aunque el PP, entre otros, no sepa lo que es la lealtad, Valentín González Formoso preferiría retirarse de la política a ser desleal”, espetó tras reconocer que Besteiro ha mantenido en la sombra un papel orgánico clave.

A pesar de la “persecución” judicial que sufrió, “continuó trabajando por el partido”, sostuvo Formoso ante la prensa antes de revelar: “Estoy aquí representando el partido y soy presidente de la Diputación de A Coruña, en buena medida por José Ramón Gómez Besteiro”. Por eso y por esa “lealtad”, solo su paso adelante lo alejaría de su promesa de presentarse a las primarias. En todo caso, garantizó que no se preparan “atajos” para impedir que otros socialistas se presenten a las primarias, en alusión al adelanto del proceso por parte de Gonzalo Caballero para ser candidato en 2020, cita en la que el PSdeG fue superado por el BNG.

Será tras las municipales cuando se aborde el proceso, pues la cita de mayo debe ser la prioridad para el PSdeG, alegó un Formoso que puso en el punto de mira Ourense. Pretende lograr la Alcaldía tras cuatro años de Gonzalo Pérez Jácome.