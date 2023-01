Más de la mitad de los autobuses escolares inspeccionados por Tráfico son denunciados

En la recta final de año, la DGT puso el foco en los autobuses escolares, utilizados cada día en Galicia por casi 90.000 menores. Más de la mitad de los vehículos controlados en la comunidad incumplían alguna norma administrativa, en su mayoría no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar o no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada, o los conductores habían cometido una infracción al volante. El porcentaje de infractores en Galicia está muy por encima de la media nacional (38%), en concreto 13 puntos más.

En los cinco días que duró la campaña del 12 al 18 de diciembre, en las carreteras gallegas fueron controlados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil un total de 371 autobuses escolares de los que 190, el 51,2%, fueron denunciados con un total de 359 expedientes sancionadores abiertos. Galicia fue una de las comunidades donde se realizaron más controles a la flota escolar, el 12,5% del total en España, que rozó los 3.000 autobuses inspeccionados, pero tanto el número de denunciados como de sanciones está por encima de ese porcentaje: alcanzando el 16,7% y 18,5%, respectivamente.

El dato de las denuncias revela que hubo conductores que abandonaron el control con más de un expediente sancionador. Una media de dos denuncias por vehículo inspeccionado, ya que los 190 autobuses expedientados sumaron un total de 359 sanciones, según datos del Sector de Tráfico de Galicia facilitados por la Jefatura de Tráfico de A Coruña, desde donde se coordinan todos los centros territoriales de la comunidad.

Como viene siendo habitual en este tipo de campañas, las irregularidades administrativas concentran el mayor número de denuncias. No disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar o no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada, tal y como exige la ley, suman seis de cada diez expedientes sancionadores abiertos en esta campaña de control al transporte escolar. La mayoría son por no renovar a tiempo esta documentación, ahora bien, también hay empresas, en concreto en la provincia de A Coruña, que incumplen de manera reiterada y que pese al cúmulo de sanciones —incluso con conductores investigados por circular sin puntos— mantienen su actividad.

La provincia de A Coruña, la que suma más fallecidos suma de Galicia, concentra el 73% (139) de los autobuses denunciados en el conjunto de la comunidad. Le sigue en el ranking la de Pontevedra, con el 17,4% (33).

Lejos de estas cifras cierran la lista Lugo (13 vehículos sancionados) y Ourense (5). En cuanto a tasa infractora (vehículos denunciados sobre el total de los controlados en la provincia), A Coruña se coloca a la cabeza con un 83,2% y un total de 293 denuncias. En Pontevedra, el índice es del 37,5% —46 expedientes sancionadores abiertos—, seguida de Ourense, con un 16,6% —7 denuncias— y, finalmente, Lugo (15,1%, con 13 multas).

La parte positiva de los datos, según destacan desde la DGT, es que ninguno de los conductores de transporte escolar controlados durante la campaña del pasado mes de diciembre dio positivo en los controles preventivos de alcohol realizados por los agentes.

Desde Tráfico destacan que si bien es cierto que las cifras de siniestralidad anuales reflejan que se trata de un medio seguro, siendo el primer colectivo de seguridad vial que alcanza el objetivo “visión cero” con cero fallecidos en accidentes de tráfico desde el año 2012, sí se producen siniestros en los que la velocidad inadecuada y las distracciones son las principales causas.

Según el informe de la Fundación Línea Directa Transporte escolar ¿viajan seguros nuestros hijos?, los vehículos destinados a este tipo de transporte tienen 11 veces menos siniestralidad que el coche privado y 6 veces menos que el autobús público. El 90% de los accidentes que se producen durante el transporte escolar tienen lugar en el momento de subir o bajar del vehículo.