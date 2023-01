La crisis y las elecciones fuerzan al Gobierno a aparcar el pago en autovías a después de 2024

El Gobierno renuncia a implantar el pago por uso de las carreteras en 2024. La razón, según confirman fuentes del Ministerio de Transportes, es que no se dan las “condiciones necesarias”. Ni es el momento “económico y social” idóneo, asumen, ni ayuda el “contexto político”, con elecciones autonómicas y municipales en mayo —en Galicia la carrera por la Presidencia de la Xunta se librará en 2024— y generales, previsiblemente, a finales de año. Las propuestas iban del cobro de 1 céntimo por kilómetro hasta 20.

De aplicarse este nuevo peaje, Galicia sería una de las más afectadas por su condición de periférica al ser uno de los territorios más alejados de Madrid y también de los que están a más distancias de la frontera francesa. En la actualidad, según el catálogo de carreteras del Ministerio de Transportes, Galicia tiene más de 330 kilómetros de autopistas de pago. Las autovías gratuitas que discurren por la comunidad gallega rozan los 560 kilómetros, a los que hay que añadir los 61,5 km de la futura autovía que conectará Ourense y Lugo; los 28 de la A-57 para circunvalar Pontevedra, y los 14 de la de alta capacidad autonómica entre Tui y A Guarda.

En mayo de 2021, el PSdeG apoyó con BNG y PP una propuesta en contra del establecimiento del cobro de una tarifa por el uso de las vías de alta capacidad, una medida que el Ejecutivo se planteaba implantar ya el año pasado pero que finalmente quedó pospuesta para 2024.

Desde el Real Automóvil Club (RACE), advertían en un estudio realizado tras anunciar Transportes su plan de cobro por el uso de carreteras, de que el día en que haya que echar mano de la tarjeta por utilizar una autovía —casi 6 euros por viajar de Galicia a Madrid o un euro por ir de A Coruña a Lugo o de Ourense a Vigo, según la propuesta del Ejecutivo que fijaba el coste en 1 céntimo por kilómetro—, el 90% de los conductores preferirán dar un rodeo y desplazarse por carreteras secundarias, las que concentran más tramos de riesgo y registran los índices más altos de siniestralidad. En Galicia, este tipo de vías concentran el 90% de los accidentes de tráfico mortales ocurridos en la comunidad.

Costes de mantenimiento

El mecanismo de pago por utilización de las autovías está recogido en el Plan de Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas, donde el Ejecutivo compromete una larga lista de reformas para lograr el desembolso de hasta 140.000 millones de fondos europeos. “Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento”, señala el texto. Se trata, explican fuentes gubernamentales, de una propuesta acordada con la UE, que ya se aplica en la mayoría de países, y no de una “exigencia taxativa” que condicione la llegada de fondos. Por eso se han mantenido recientemente contactos con Bruselas en los que “ya se ha adelantado a la Comisión Europea” que se aplaza.

Desde el Gobierno se sostiene que Bruselas no ha puesto ninguna pega porque “entienden” que, con las consecuencias económicas derivadas de la invasión rusa de Ucrania, la subida de precios y la alta inflación, “no es el momento”.

Para formalizarlo, al margen de las conversaciones que ya han existido, el Ejecutivo incluirá esta decisión en la adenda al Plan de Transformación y Resiliencia que prevé remitir a Bruselas a comienzos de este año. Cuando el Gobierno aprobó las líneas generales de esta adenda el 20 diciembre pasado ya anunció que el documento iba a incorporar la “modificación de determinados hitos y objetivos” incluidos en el Plan de Recuperación, pero no precisó cuáles.

La introducción de un sistema de pago por uso de las autovías “no es una cuestión que ahora mismo sea prioritaria y urgente”, insisten desde el Ejecutivo. Ya no lo es, pese a que este mismo verano la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana encargó a Ineco—empresa pública dedicada a la consultoría y la ingeniería— nueve informes sobre las alternativas para financiar la red de carreteras del Estado. El propio Ministerio ya tiene muy avanzado el estudio de los diferentes modelos vigentes en Europa, susceptibles de exportarse a España, pero el Gobierno ha decidido finalmente que no quiere dar este paso ahora sin intentar acordarlo con las comunidades autónomas, los partidos políticos y el sector del transporte y en medio de una larga carrera electoral, que dificulta todavía más la posibilidad de un pacto. Por eso no se prevé ningún avance este año que permita comenzar 2024 con este nuevo sistema de pago. Pero, aunque se demore su implantación, el Gobierno de Sánchez no renuncia a aplicar este sistema.