Dos mujeres mueren en el incendio de una vivienda en Ourense

Dos mujeres fallecieron en un incendio registrado pasada las 7 de la mañana de ayer en la tercera planta de una vivienda en Ourense. La virulencia de las llamas obligó a desalojar a los vecinos de todo el inmueble, de seis alturas. La fallecidas son Valentina, de 71 y natural de Santo Domingo, y su amiga Edilma, de 50, oriunda de Brasil que había venido a pasar las navidades a casa de su amiga. . La septuagenaria tenía el sueño de volver a su país, según explica una vecina.

Un repartidor fue el primero que detectó las llamas saliendo por la ventana del piso el que vivían las víctimas, y dio la voz de alerta. Hasta el lugar se desplazaron además de efectivos de Policía Local, Policía Nacional y ambulancias medicalizadas, tres unidades de bomberos, que sofocaron el incendio. Pero nada se pudo hacer por la vida de las dos mujeres, una de las cuales yacía en el pasillo y otra en el baño. Los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de las dos mujeres.

Ángel, vecino de las víctimas comentaba, aún muy afectado por lo vivido, como “tras escuchar los gritos del repartidor que dio el aviso, trató de abrir la puerta del piso utilizando una tarjeta, en este caso la sanitaria, como hacía a veces en su propia casa si no levaba las llaves. “Pero no funcionó”, relata consternado. “La tarjeta se rompió —lamentó— y no pude auxiliarlas. Son puertas de acero y tienen tres puntos de anclaje”.

“Será muy difícil olvidar lo que viví; oía como desde dentro del piso, alguien intentaba abrir el pestillo. Pero no fueron capaces”, relata la vecina del piso contiguo al de las dos mujeres fallecidas.

Se desconocen las causas del fuego que, en cuestión de minutos, calcinó la vivienda. Fuentes próximas a la investigación señalan que por el estado del piso, y la rapidez con la que se propagó el fuego, este pudo comenzar en un dormitorio y, debido a alguna fuente combustible próxima, o al abrir la puerta de esa habitación, podría producirse la deflagración que aumentó la virulencia del humo y las llamas. Será el equipo especializado de la Policía Nacional el que dirima las causas. Del lugar del siniestro se llevaron ya documentos entre ellos pasaporte y un billete de avión de una de las víctimas y muestras de huellas dactilares.

“El sueño de Tina era volver a Santo Domingo”

“No he parado de llorar. Yo era su única persona con la que tenía amistad en el edificio. El sueño de mi amiga Tina era poder jubilarse y volver a su tierra, estar con sus hermanos. Llevaba 14 años sin poder ir a Santo Domingo”, explica Pilar, vecina del tercer piso y amiga de una de las dos víctimas. “Tenía un hijo en Santo Domingo, y en primavera iban a venir Ourense. Primero la nuera con la primera nieta de dos años, a la que Tina aún no conocía y luego pensaba traer a su hijo”, detalla.