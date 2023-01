Carlos Iglesias, el alcalde socialista de A Illa de Arousa, ha sido agredido por un vecino durante la celebración de la fiesta de San Julián, el patrón de esta localidad. Aunque la celebración propiamente dicha tenía lugar el sábado, es tradición que se prolongue en el tiempo. De ahí que continuara ayer y estuviera en pleno apogeo cuando se registró el altercado, a eso de las dos de la madrugada.

El regidor tuvo que ser atendido de las contusiones y magulladuras que presentaba, siendo trasladado al hospital comarcal de O Salnés, donde los facultativos constataron que tiene rota la clavícula izquierda.

Lo sucedido al regidor adquiere una relevancia especial por tratarse de un cargo público que ha resultado herido, siendo investigado por ello un conocido vecino que, aparentemente, estaría ebrio. Al menos así lo creen los testigos y el propio Carlos Iglesias, quien, sin embargo trata de restar importancia a la agresión. “Estábamos hablando y él se puso muy nervioso, por lo que traté de tranquilizarlo; pero como no le estaba dando la razón lo que hizo fue zarandearme y tirarme al suelo”, relata Iglesias. Tras la caída hubo una trifulca de la que formaron parte algunos de los testigos, tal y como él mismo confirma: Caí sobre el brazo izquierdo y, dado mi peso, me fracturé la clavícula, por lo que ahora debo permanecer con el brazo en cabestrillo”. Preguntado por la identidad del agresor, prefiere no aludir al mismo limitándose a aclarar que se trata de “una persona que desde hace tiempo organizaba diversos temas de las fiestas pero que perdió responsabilidad y protagonismo, de ahí que esté enfadado”. El alcalde cursó la correspondiente denuncia contra este hombre, de unos 50 años.