Las comisarías de toda Galicia reforzarán la presencia policial para atajar la ola de delitos

Con una media de 270 delitos al día y un aumento de la criminalidad del 17,5% —a falta de los datos del último trimestre—, la Jefatura Superior de Galicia ha activado la alerta en todas la comisarías de la comunidad y ha convocado a los mandos a una reunión extraordinaria para rediseñar los planes de vigilancia y reorganizar las plantillas, tal y como avanzó la semana pasada este periódico. Durante el encuentro celebrado ayer en el pazo de Mariñán (Bergondo), los jefes de las Comisarías Provinciales y Locales de A Coruña, Ferrol-Narón, Santiago, Ribeira, Lugo, Monforte, Viveiro, Ourense, Pontevedra, Vigo-Redondela, Marín y Vilagarcía recibieron una encomienda del jefe superior, Ramón Gómez Nieto: revisar ya sus planes operativos con, entre otras medidas, un refuerzo de la presencia policial preventiva para atajar la ola de delitos en Galicia. Según advierten fuentes policiales, en la comunidad se ha dado un “aumento disparado” de la delincuencia en relación a otras autonomías.

La de ayer fue una primera reunión de trabajo de este tipo —suelen realizarse encuentros de mandos, pero no con asistencia de todos los jefes de comisarías provinciales y locales ni con estos objetivos—. En ella se pusieron sobre la mesa objetivos, que son los que marca el Plan Estratégico de la Policía Nacional; la situación actual en cada territorio y tareas de cara a la próxima convocatoria, prevista para el mes de junio. “Ahora cada comisaría tiene que preparar su plan de trabajo”, detallan fuentes policiales, que al mismo tiempo advierten de las dificultades para alcanzar los objetivos porque “los policías son los mismos, ya que no ha habido incremento de personal ni se ha ampliado el Catálogo de Puestos de Trabajo”, y “los medios tampoco han variado, ni se han ampliado medios ni equipamiento”.

Para el diseño de los planes operativos de cada comisaría, los mandos tendrán en cuenta el Plan Estratégico Nacional con el objetivo de reducir los índices de delincuencia. Entre las medidas que se tomarán destacan la presencia policial preventiva y una mayor atención a los principales problemas delictivos (hurtos, violencia de género y ciberdelitos).

Hoja de ruta

En la elaboración de esas hojas de ruta para cada comisaría se analizarán las posibles causas y motivos del aumento de la delincuencia, incluyendo factores poblacionales, tipos de delitos, y cómo tratar de reducirlos con procedimientos y protocolos de trabajo policial de investigación, sistemas de jornada laboral, modificaciones de catálogo de puestos de trabajo y modalidades de patrullaje para tratar de incrementar la presencia policial.

En las unidades policiales también preocupan los índices de delincuencia en las siete grandes ciudades. De manera especial en A Coruña, que ha pasado a tener unos índices de criminalidad mayores que los de Vigo, convirtiéndose en la urbe con mayor número de delitos de Galicia pero también de España entre los municipios de su tamaño. Si hace cinco años, A Coruña no llegaba a 7.000 infracciones penales, 2022 lo cerrará con una cifra récord, por encima de los 10.000 delitos. Los repuntes de delincuencia oscilan entre el 10% de Lugo (la de menos crecimiento de las urbes) y el 29% de Vigo.

Una vez finalizada la reunión, a la que se incorporó el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, tuvo lugar la presentación de los nuevos comisarios que se integrarán en las plantillas de A Coruña, Vigo y Ourense, reforzando diferentes áreas operativas.

En A Coruña, Fermín Treceño Carbajal se incorpora como jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de A Coruña, y Mónica Martín Bragado como jefa de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de A Coruña. En Ourense, Antonio Felipe Guzmán Moreno ejercerá como jefe Provincial de Operaciones. En Vigo, Alfonso Medrano Juárez se hará cargo de la Brigada Local de Policía Judicial de Vigo-Redondela y Santiago Fernández del Río se incorpora como responsable de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Vigo-Redondela.

Los sindicatos urgen una ampliación de la plantilla

Los sindicatos policiales CEP, SPP, SUP y UPF urgen a ampliar la plantilla en las comisarías gallegas. En un reunión mantenida con el jefe superior de Policía de Galicia, las centrales sindicales advirtieron de que el actual Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT) está “anticuado” y “no es práctico ni adecuado”. Desde los cuatro sindicatos apuntan que además de elaborar una propuesta de nuevo CPT —la Jefatura Superior, aseguran, les trasladó que se estaban preparando los trabajos para que cada comisaría provincial elaborase una propuesta, con la finalidad de tenerla lista en marzo—, debería aumentarse la plantilla en las comisarías de Galicia, especialmente en los POP (Personal Operativo de Policía), en comisarías como Ribeira y en la creación de UPR (Unidad de Prevención y Reacción) en aquellas que han asumido nuevas funciones. Los sindicatos son tajantes. El CPT —aseguran— es “demasiado rígido y no permite modernizarlo ni ampliarlo según la evolución delictiva”, “no está adaptado a la realidad y necesidades actuales de las unidades y grupos operativos y no está adaptado a los sistemas de jornada laborar, sobre todo en puestos individualizados”.