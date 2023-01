La nieve cae a los 300 metros, las mínimas se desploman y las olas superarán los 8 metros

Este frente, nombrado Fein, que ya entró ayer pero que hoy se intensificará, dará lugar a un temporal marítimo, de viento y nieve, que obligará a activar la alerta roja en el noroeste de A Coruña y A Costa da Morte por olas de más de ocho metros a partir de las 15.00 horas, el nivel naranja por acumulación de nieve superior a 20 centímetros en las montañas de Lugo y Ourense en menos de 24 horas y el amarillo por nevadas en el interior de A Coruña y de Pontevedra, el centro y sur de Lugo, Valdeorras, noroeste y sur de Ourense. Ante la previsión de nieve a cotas bajas, la Delegación del Gobierno activó la fase de alerta por nevadas del Plan de Vialidad Invernal en las carreteras de la comunidad.

La lluvia tampoco dará tregua y hoy se esperan más de 40 litros por metro cuadrado en la montaña de Ourense, una zona que también estará en alerta por vientos superiores 80 kilómetros por hora. Las ráfagas también serán intensas (entre 70 y 80 km/h) en el sur y noroeste de Ourense, Valdeorras y la provincia de Lugo.

Vientos huracanados

Las calefacciones vuelven a estar a pleno rendimiento en los domicilios y los lugares de trabajo y los paraguas vuelven a ser un complemento indispensable, allí donde el viento no se lo lleve o se tenga que cerrar para evitar que acabe destrozado en la papelera. Galicia amaneció ayer con fuertes rachas de viento e intensas lluvias. Las mayores ráfagas se registraron en Lugo, en concreto en Muras (160,5 kilómetros por hora) y en Viveiro (142,1). Le siguen en el ranking Cedeira (125,4) y Cabeza de Manzaneda (117,5).

Las intensas lluvias obligaron a la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior a activar el Plan Especial ante el riesgo de inundación en Galicia (Inungal) ante el peligro de desbordamiento de los ríos Lérez, en Pontevedra; Mera, en Ortigueira; Furelos, en Santiso; Mandeo, en Betanzos; Ouro, en Foz; Parga, en Guitiriz; Ladra, en Vilalba; y Tambre en Oroso. Según la información recibida mediante los sistemas de control y seguimiento, al superar los umbrales establecidos, estos cursos presentaron un crecimiento significativo de sus caudales.

La segunda de las borrascas, Fien, traerá nieve a Galicia, con alerta naranja por acumulación de más de 20 cm en las montañas de Lugo y Ourense. El aviso meteorológico se extiende, pero ya en nivel amarillo, al resto de estas dos provincias más el interior de A Coruña y Pontevedra, donde el manto blanco podría incluso superar los 2 cm. Según apunta MeteoGalicia, la cota de nieve descenderá a lo largo de la jornada de los 600 metros a los 300 en las zonas más elevadas.

Las temperaturas caerán notablemente, con mínimas entre cinco y ocho grados menos que ayer. En Lugo se espera un grado, 4 en Santiago y Ourense, 5 en A Coruña, 6 en Pontevedra y Ferrol, y 8 en Vigo. Las máximas en las ciudades oscilarán entre los 10 y entre los 14 grados. Esta fría jornada se completará con precipitaciones en casi toda la comunidad, acompañadas de granizo y tormenta.

Hoy el día también será especialmente duro en el litoral, con olas de hasta 8 metros. A partir de las 15 horas, se activa la alerta roja en la costa coruñesa por fuerte oleaje con crestas que superarán esa altura.

Para mañana, Galicia seguirá bajo el dominio de una masa de aire muy fría. El cielo estará parcialmente cubierto y se esperan chubascos localmente fuertes que podrán ir acompañados de granizo. La cota de nieve se situará en los 500 metros. Las temperaturas continuarán en descenso, más acusado en los valores diurnos, que en las urbes se moverán entre los 6 grados previstos en Lugo y los 11º de Vigo y Ferrol. En A Coruña se esperan para mañana 6 de mínima y 10 de máxima, según MeteoGalicia.

Suspendido el transporte escolar en 33 concellos de Ourense y Lugo

La borrasca Fien, que obligó a activar la alerta naranja para hoy por nevadas en las zona de montaña de Lugo y Ourense, obligará a suspender del transporte escolar durante todo el día en esas zonas: 14 concellos de la provincia de Lugo y 19 Ourense. La comisión escolar reunida ayer decidió suspender durante todo el día el transporte escolar en esos 33 concellos, veto que se trasladará por la tarde también al interior de A Coruña y de Pontevedra, centro y sur de Lugo, al noroeste y sur de Ourense. En el caso coruñés, la prohibición afectará a 33 municipios: Ames, Arzúa, Boimorto, Brión, Coirós, Frades, Melide, Monfero, Ordes, O Pino, As Pontes, Santa Comba, Santiso, As Somozas, Toques, Touro, Val do Dubra, Aranga, A Baña, Boqueixón, A Capela, Curtis, Irixoa, Mesía, Negreira, Oroso, Santiago, Sobrado, Teo, Tordoia, Trazo y Vedra. Las provincias de A Coruña y Lugo fueron las más afectadas ayer por la lluvia y el viento. Las incidencias más repetidas fueron las caídas de árboles y ramas en las carreteras. También se produjeron inundaciones puntuales. El derrumbe de una carretera en Vilamartín de Valdeorras (Ourense) tras las fuertes lluvias dejó incomunicados a 40 vecinos de dos aldeas. En el barrio ferrolano de Esteiro, el viento derrumbó la fachada de un edificio abandonado sin generar ningún herido.