Investigación de Transportes rechazó en 2008 instalar balizas para frenar el tren por no ser fiables

La comparecencia ayer en el juicio del Alvia correspondió a Edmundo Parras Martínez, ahora jubilado, pero en su momento secretario de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano adscrito al Ministerio de Transportes (entonces Fomento) y ponente del informe oficial sobre el siniestro de Angrois que culpó en exclusiva al maquinista del descarrilamiento en Santiago en el que murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas. En su declaración, en calidad de perito, se ratificó en las conclusiones de la causa del siniestro, derivó a Renfe toda la responsabilidad de controlar el fallo humano en la conducción de trenes y contó que en 2008, a raíz de otro accidente similar en Medina del Campo, la CIAF descartó instalar las balizas para frenar el tren en los descensos bruscos de velocidad —como posteriormente se colocaron en Angrois— porque por entonces no era fácil la tarea, daban problemas y la técnica “no era fiable”.

El accidente de Medina del Campo se produjo porque el tren descarriló al entrar en una curva a 155 km/h cuando el límite estaba en 90. Entonces Renfe propuso a Adif, sin éxito, instalar balizas para frenar el convoy en caso llegar a una velocidad excesiva. La recomendación también llegó a la CIAF, pero no se tomó ninguna medida porque ni siquiera se llegó a considerar la propuesta. La razón, argumentó ayer Parras, es que la instalación de esas balizas generaba problemas de interferencia con el resto de señales que se utilizaban en el ASFA analógico, el sistema de seguridad de implantación mayoritario en España, y podía provocar peores consecuencias que las que se pretendían evitar. “No era fiable la técnica ni resulta tan fácil instalar las balizas”, dijo.

Entonces, en 2008, se entendió que el accidente de Medina del Campo fue un “caso aislado” y la CIAF acordó “estar atenta” para ver si se reproducían sucesos similares, “pero no para poner balizas”, precisó el exsecretario de la comisión, “sino para reforzar la normativa de formación y habilitación” de los maquinistas. El informe final de ese siniestro se aprobó ese año. Sin embargo, tras el accidente de Santiago, esas mismas balizas que rechazaron Adif y la CIAF fueron las que se colocaron en la curva de Angrois para evitar que un suceso así se pudiera repetir. Cierto que para ello se cambió la normativa y se creó el concepto nuevo de cambio significativo de velocidad, que desde entonces está señalizado y protegido.

Con respecto a la investigación del de Angrois, el trabajo de la CIAF fue cuestionado tanto por las víctimas como por la Audiencia Provincial de A Coruña y por la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) al dudar de su independencia, pues en su composición figuraban directivos de Renfe y de Adif y dependía directamente el entonces Ministerio de Fomento. De hecho, se reclamó una segunda investigación que a estas alturas todavía no se ha realizado. Quizás por eso el fiscal preguntó ya de primeras al perito si quería matizar o ratificar el contenido de su informe, que culpa al maquinista del descarrilamiento por exceso de velocidad al despistarse tras recibir la llamada del interventor. “Me ratifico”, dijo escuetamente.

Defendió la independencia de la CIAF al precisar que la presencia en la comisión de cargos de Adif y Renfe era solo para “canalizar información datos” y que no participaron en la redacción del informe.

Sostuvo que hasta Angrois no se balizaban los cambios significativos de velocidad, por lo que la señalización —la falta de ella, exactamente— antes del accidente se ajustaba a la normativa y que “lo normal y lo natural” era que el riesgo de controlar la velocidad se transfería al maquinista, por lo que la responsabilidad de mitigar ese peligro era de la operadora ferroviaria, Renfe en este caso.

Dijo también que el aviso de Mazaira —jefe de maquinista de Ourense— sobre la amenaza de la curva no llegó a ninguna parte porque no se canalizó por el cauce adecuado, como tampoco llegó advertencia alguna cuando se hicieron las pruebas de integración de la línea. “No hubo ninguna alerta de que esa curva era una barbaridad”, aseguró, para más adelante sostener que tampoco hubo constancia de un “clamor” sobre el peligro de Angrois.

A su criterio, la desconexión del Ertms en los trenes Alvia porque generaba problemas estaba justificada ante los fallos y no necesitó este cambio un análisis de riesgos específico porque la línea ya estaba funcionando con ASFA, que es el sistema que estaba operativo en el tren accidentado y que, al contrario del Ertme, obliga al maquinista a reducir la velocidad de 200 km/h a 80 para embocar la curva de Angrois.

Eso sí, admitió que el muro de hormigón de la trinchera de Angrois contribuyó a “aumentar las consecuencias” del accidente al impedir que la energía del impacto se disipara. Y avaló la actuación correcta del entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, el imputado Andrés Cortabitarte, para emitir el certificado antes de la entrada en servicio de la línea, decisión que en última instancia correspondía al Ministerio de Fomento.

“Ahora lamentamos no haber atendido a las víctimas”

De la elaboración de su controvertido informe y de las conclusiones, Parras Martínez solo admitió una leve autocrítica, por un motivo por el que en su día también recibió reproches, como fue el de no dar voz a las víctimas. “Ahora se lamenta no haberlas atendido”, dijo a preguntas del fiscal. Y acto seguido dio una explicación de esta desatención. El decreto que regulaba el funcionamiento de la CIAF y su investigación “no hablaba para nada de las víctimas”. “La directiva europea decía en caso de que fuera factible. Con todas las circunstancias que había en ese momento... No habríamos tenido ningún problema en recibirles”, señaló. Posteriormente añadió que la directiva de 2004 hablaba de recabar la opinión de las víctimas pero en “el real decreto que traspuso eso no venía tan claro”. “Pensamos que las víctimas estaban informadas por otros cauces y nadie se había puesto en contacto con nosotros para eso, ni a través del buzón ni por teléfono”, agregó. “Créame que lo lamentamos, hubiera sido lo suyo”, admitió. Contó también que se quiso hablar con el maquinista para analizar el factor humano en el accidente, pero que este se negó, por lo que el informe tomó como referencia sus declaraciones judiciales y la grabación en cabina. Antes esto, la defensa del maquinista precisó que se negó porque tenía que declarar ante cargos de Renfe y de Adif presentes en la comisión de investigación.