Pena de cárcel para dos acusados por no dar de alta a 26 empleadas de un club de alterne en Pontevedra Inspectoras de la Seguridad Social constataron, en una inspección de madrugada, que de las 38 personas que trabajaban aquella noche en el local, 26 no estaban dadas de alta, y que no solo ejercían el alterne sino también la prostitución, en habitaciones del establecimiento en las que vivían abonando por la pensión completa 60 euros diarios