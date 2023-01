Como en cada cara a cara entre un presidente de la Xunta y la oposición, el Gobierno central salió a colación por una nueva aldraxe que denunció el primero. En esta ocasión, Rueda se refirió a uno de los proyectos clave para garantizar la competitividad no solo de Galicia, sino de todo el Noroeste: el Corredor Atlántico de Mercancías por tren. En un cara a cara con los portavoces parlamentarios de la oposición, retó al PSdeG a enfrentarse a Moncloa y exigir al Gobierno que dé impulso a la obra.

“Tienen la oportunidad de decir que el Corredor Atlántico debe ser una prioridad. A ver si por una vez son capaces de desairar a Moncloa y Ferraz y dar la cara por Galicia”, desafió Rueda al portavoz parlamentario de los socialistas, Luis Álvarez.

El telón de fondo es la cumbre que mañana reúne en Santiago no solo a los presidentes de Galicia (PP), Asturias (PSOE) y Castilla y León (PP), sino también a empresarios de las tres autonomías, representantes de los principales puertos y miembros de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. Exigirán que el Gobierno impulse la inversión en las conexiones ferroviarias con los puertos para dar salida hacia Madrid y, por tanto, Europa, a las mercancías del Noroeste y que no se margine esta zona frente al Mediterráneo. Galicia no solo compite con el Mediterráneo, donde algún lobby empresarial como Ferrmed ha exigido paralizar la inversión en el Noroeste para primar el Levante.

El Noroeste recibirá 2.477 millones de euros en los próximos años procedentes de fondos europeos, pero se disputará ese dinero con Madrid y País Vasco

Esa partida incluye, por un lado, las ayudas a la inversión prevista en los tramos exclusivos del Corredor Atlántico (como la Y Vasca y los tramos Valladolid-Venta de Baños-Palencia-León, Zaragoza-Castejón-Pamplona, Vigo-Ourense-Monforte-León, Talayuela-Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz y Variante de Pajares), pero también tramos comunes con el Levante, como el nodo de Madrid, la renovación de la línea Madrid-Sevilla y el tramo Alcázar de San Juan-Manzanares de la línea Madrid-Jaén.