La jueza, sobre un informe de la Agencia de Seguridad Ferroviaria: “No aporta nada”

La sesión de ayer del juicio del Alvia bien se podría ahorrar. Compareció, en calidad de experto, Ismael Martín Maldonado, un jefe de área de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), para ratificar el contenido de un informe sobre la seguridad en la red ferroviaria española que empleó Adif en su defensa, por lo que también solicitó la presencia del Martín como perito. Sin embargo, su participación en la causa judicial de poco, o nada, servirá, porque así lo dejó claro la jueza apenas transcurrida una hora de la declaración. “Este informe puede servir para justificar la normalidad de circular con ASFA o no, pero no aporta nada para esclarecer la causa del accidente”. Dicho esto, la sesión se agilizó sobremanera porque los letrados apenas formularon preguntas o directamente no las hicieron.

El informe utilizado por la Abogacía del Estado en la defensa de Adif fue elaborado entre 2018 y 2022 ante la “inquietud social” por la seguridad del sistema ferroviario y estuvo centrado en el uso del ASFA, el sistema de respaldo al maquinista que estaba operativo —porque el ERTMS se había desconectado— en el Alvia accidentado en Angrois en el que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. Ese documento situaba a España “en el pelotón de cabeza” de la seguridad entre los países de la UE, para lo que utilizó indicadores sobre accidentes y otros datos oficiales, algunos de ellos extraídos de Wikipedia y de la prensa. Pero sus conclusiones avalan la tesis de Adif que la red ferroviaria era segura y que el accidente se debió a la falta de atención del maquinista. El abogado de la plataforma de las víctimas quería saber cómo había llegado ese informe a manos de Adif cuando la jueza le apercibió para que “se dejase de cuestiones accesorias” y acto seguido soltó que el documento no aportaba nada. Así, al ver un tanto inútil el interrogatorio, el letrado optó por terminar de preguntar, al igual que otras partes. En todo caso, a continuación, y a la luz de lo ocurrido, la jueza advirtió de que no está “prejuzgando el valor del informe ni poniendo una sentencia”. “A mí me dejan luego que valore en el momento procesal oportuno”, puntualizó. Durante su comparecencia, el perito defendió que la conducción con ASFA es segura, como lo demuestra que haya circulando 5.800 trenes con este dispositivo. “Debemos transmitir un poco de tranquilidad social”, dijo. Pero también sostuvo que ASFA no es un sistema de seguridad en sí, sino de apoyo al maquinista, que es el que tiene que controlar la velocidad, pero que se usa con absoluta normalidad en los trenes y que estos pueden circular sin ninguna limitación, más allá de no poder rebasar los 200 kilómetros por hora. De hecho, solo una pequeña parte funciona con el ERTMS, el sistema actual de máxima seguridad que supervisa de manera continua la marcha de los convoyes ferroviarios. Ese informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, presentado ayer, reconoce que, en cuanto a número de descarrilamientos, España registra un indicador con un valor “sensiblemente superior” al resto de países europeos con que se compara. Así, de acuerdo con este estudio, el indicador se sitúa en 0,045 para España. Por debajo están Reino Unido (0,009), Alemania (0,010), Italia (0,014) y Francia (0,021). El 62% de los descarriles se produce por defectos en la geometría de la vía a causa de temporales o desprendimiento de tierra y un 12% por fallos en los elementos de rodadura del tren. Solo en dos casos se debió al exceso de velocidad en paso por curva.