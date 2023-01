El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha nombrado al vallisoletano José Antonio Sebastián Ruiz, hasta ahora gerente de Material de Renfe Mercancías, como comisionado del desarrollo del Corredor Atlántico.

El Gobierno ha trasladado este anuncio este viernes a través de un comunicado remitido a los medios justo coincidiendo con la inauguración de la cumbre entre la Xunta de Galicia, Principado de Asturias y Junta de Castilla y León para reclamar un impulso a este corredor.

De hecho, la nota de prensa con el anuncio del nombramiento de José Antonio Sebastián Ruiz como comisionado del desarrollo del corredor atlántico llega apenas un cuarto de hora después de que el vicepresidente primero del Gobierno gallego reclamase dicho comisionado, en la inauguración de esta cita, a la que acude una amplia representación del sector empresarial de las tres comunidades.

🔵 Comeza o Foro #CorredorAtlánticoNorte entre Galicia, Asturias e Castela e León



📽️ Sigue o evento en directo ⤵️ https://t.co/fyy9j5wKOB — Xunta de Galicia (@Xunta) 27 de enero de 2023

Las comunidades del Noroeste exhibirán hoy en Santiago músculo político, institucional y empresarial para reclamar al Gobierno central un impulso al Corredor Atlántico, una red ferroviaria que de transporte de mercancías que permitirá conectar la fachada atlántica de Europa. Al frente de este movilización que prevé reunir a unos mil representantes el mundo político, cívico y económico estarán los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; de Asturias, Adrián Barbón; y de Castilla-León, Alfonso Fernández Mañueco, que ayer ya tuvieron un encuentro informal en la capital gallega, dado que el acto se inicia hoy a las diez de la mañana en el Palacio de Congresos.

Los tres presidentes, dos del PP y uno del PSOE, rubricarán una declaración institucional para reivindicar “sí o sí”, como destacó ayer Rueda, la construcción del Corredor Atlántico. “Para que en el Noroeste peninsular se haga lo que se lleva tiempo haciendo en otros lugares de España”, dijo en referencia al empuje decidido que el Gobierno da al Corredor Mediterráneo. “Esta infraestructura es vital y el Gobierno debe verlo”, añadió.

Argumentó que él no va a caer en la “insolidaridad” observada en los impulsores del Corredor Mediterráneo: “Lo que no vamos a admitir es que para que en otros sitios se haga más rápido aquí no se haga”.

Esto se tendría que traducir, insistió, en un listado de asignaciones presupuestarias, en un plan director y en “un comisionado”, es decir, un representante del Noroeste en aquellos foros donde se tomen las decisiones sobre las infraestructuras del Corredor Atlántico.

También subrayó la relevancia que tiene que un evento de estas características, con representantes de dos colores políticos, se pueda celebrar en “un año electoral”. Este hecho demuestra para Rueda que el interés para impulsar el Corredor Noroeste es primordial y prioritario para las tres regiones.

Rueda pidió al Gobierno central que tenga “voluntad de equilibrio territorial” y que sea “igual de receptivo” con el noroeste que con “otras zonas”.

Además de dirigentes políticos, también participarán en las mesas redondas representantes de los sectores económicos y empresariales de las tres autonomías, así como los responsables de los puertos o el presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal (CCDR-N), António Cunha.

Desde la Xunta también cursaron invitación al Gobierno central para asistir a este evento aunque, según fuentes del Ejecutivo gallego, todavía no han confirmado su presencia. En el Ministerio de Transportes, en todo caso, hay malestar porque la invitación se realizó el pasado martes, sin dar apenas margen para encajar las agendas.