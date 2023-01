Sin fecha concreta todavía para la entrada en servicio de los trenes Avril —de alta velocidad pura y ancho variable automático— que reducirán en al menos 20 minutos la duración de los viajes entre Madrid y las ciudades atlánticas de Galicia, la Xunta se dirigirá al Ministerio de Transportes para plantearle las demandas gallegas cuando Renfe comience a operar con este nuevo material ferroviario suministrado por Talgo. En principio, los Avril no entrarán en funcionamiento hasta el final del verano o principios de otoño debido al retraso acumulado en la fase de construcción y en las pruebas de circulación y homologación. El Gobierno gallego reclama que para entonces la relación de conexiones de Galicia con Madrid se incremente en doce frecuencias más —seis en A Coruña y otras seis en Vigo— y que se destinen a la comunidad siete de los nuevos 30 trenes Avril que están en cartera pendiente de estrenarse.

Esta demanda la avanzó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras analizar en el Consello un informe de la Consellería de Infraestruturas sobre las necesidades ferroviarias de la comunidad. Actualmente, los AVE puros solo llegan hasta Ourense, porque el trayecto desde Madrid están construido en ancho internacional mientras que en el resto de Galicia, el ancho elegido es el ibérico. De ahí que los trenes que llegan a Santiago, A Coruña o Vigo son Alvia modificados que pasan por cambiadores en Ourense para modificar el ancho de sus ejes y que circulan a menor velocidad (250 km/h).

Los Avril cambian de ancho de forma automática y operan a 300 km/h, por lo que el recorte de tiempo en el trayecto será sustancial. Y solo cuando entren en servicio se podrá decir que A Coruña, Vigo, Pontevedra y Santiago dispondrán también de un tren de alta velocidad como el que tiene ahora Ourense, ya que actualmente los viajeros que se desplazan en tren a las ciudades atlánticas lo hacen en Alvia desde Madrid o realizando un transbordo a este tipo de tren en Ourense.

Lo que reclama la Xunta es que cuando llegue ese momento, la relación de viajes entre A Coruña y Madrid se incremente en seis relaciones diarias —tres en cada sentido—, las mismas que demanda para Vigo. Estos nuevos servicios se cubrirían con cuatro trenes Avril —dos para cada ciudad—, lo que permitiría recortar los trayectos en unos 20 minutos. Y los otros tres que quiere el Ejecutivo autonómico serían para sustituir a los Alvia de los demás servicios que operan en la comunidad para evitar todo lo posible los transbordos en Ourense. Estos Alvia sustituidos, a su vez, se destinarían a las rutas con Ferrol y Lugo.

En ese escrito que dirigirá al Ministerio de Transportes, la Xunta demandará también un calendario concreto para la puesta en servicio de los Avril y además poder estar presentes en las pruebas de homologación de los trenes.

De implantarse estos servicios, el aumento de plazas sería del 64%. La línea Galicia-Madrid opera actualmente al 31% de su capacidad y fue la de larga distancia que más creció de España en 2021, un 72%. Usaron el tren 1,8 millones de pasajeros por los 1,6 del transporte aéreo.

El Noroeste exhibe músculo para reivindicar el Corredor Atlántico

La Xunta reclama doce servicios más del AVE entre Galicia y Madrid y siete trenes Avril

Las comunidades del Noroeste exhibirán hoy en Santiago músculo político, institucional y empresarial para reclamar al Gobierno central un impulso al Corredor Atlántico, una red ferroviaria que de transporte de mercancías que permitirá conectar la fachada atlántica de Europa. Al frente de este movilización que prevé reunir a unos mil representantes el mundo político, cívico y económico estarán los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; de Asturias, Adrián Barbón; y de Castilla-León, Alfonso Fernández Mañueco, que ayer ya tuvieron un encuentro informal en la capital gallega, dado que el acto se inicia hoy a las diez de la mañana en el Palacio de Congresos.

Los tres presidentes, dos del PP y uno del PSOE, rubricarán una declaración institucional para reivindicar “sí o sí”, como destacó ayer Rueda, la construcción del Corredor Atlántico. “Para que en el Noroeste peninsular se haga lo que se lleva tiempo haciendo en otros lugares de España”, dijo en referencia al empuje decidido que el Gobierno da al Corredor Mediterráneo. “Esta infraestructura es vital y el Gobierno debe verlo”, añadió.

Argumentó que él no va a caer en la “insolidaridad” observada en los impulsores del Corredor Mediterráneo: “Lo que no vamos a admitir es que para que en otros sitios se haga más rápido aquí no se haga”.

Esto se tendría que traducir, insistió, en un listado de asignaciones presupuestarias, en un plan director y en “un comisionado”, es decir, un representante del Noroeste en aquellos foros donde se tomen las decisiones sobre las infraestructuras del Corredor Atlántico.

También subrayó la relevancia que tiene que un evento de estas características, con representantes de dos colores políticos, se pueda celebrar en “un año electoral”. Este hecho demuestra para Rueda que el interés para impulsar el Corredor Noroeste es primordial y prioritario para las tres regiones.

Rueda pidió al Gobierno central que tenga “voluntad de equilibrio territorial” y que sea “igual de receptivo” con el noroeste que con “otras zonas”.

Además de dirigentes políticos, también participarán en las mesas redondas representantes de los sectores económicos y empresariales de las tres autonomías, así como los responsables de los puertos o el presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal (CCDR-N), António Cunha.

Desde la Xunta también cursaron invitación al Gobierno central para asistir a este evento aunque, según fuentes del Ejecutivo gallego, todavía no han confirmado su presencia. En el Ministerio de Transportes, en todo caso, hay malestar porque la invitación se realizó el pasado martes, sin dar apenas margen para encajar las agendas.