Samuel Kwesi: “Supe que no iba a morir cuando escuché el pito del ‘Playa Menduiña 2”

La herida sigue muy abierta para todas las víctimas del Villa de Pitanxo a pocos días de cumplirse un año del trágico naufragio. Solo tres de las veinticuatro personas que iban a bordo sobrevivieron al hundimiento del pesquero a 300 millas de las costas de Canadá. Uno de ellos es Samuel Kwesi Koufie. El ghanés, nacionalizado español, participó ayer en un homenaje a los tripulantes del Playa Menduiña 2, sus rescatadores.

Visiblemente emocionado y casi sin poder articular palabras, quiso dirigirse a esas personas que le sacaron de una gélida balsa de salvamento y le dieron la vida: “Supe que no iba a morir cuando escuché el pito del Playa Menduiña 2. William (Arévalo ) se había muerto de frío, y cuando los vi supe que no iba a morir yo también”. Quiso dar las gracias a los marineros no por testificar a favor de él o del resto de víctimas, si no por dejar de trabajar para socorrerles.

En el acto en el Concello de Marín también intervino María José de Pazo, portavoz de las víctimas. Allí también estuvieron Alfonso Rueda, presidente de la Xunta; y Rosa Quintana, conselleira de Mar. Al final del acto se entregó una placa y se brindó un sincero aplauso a Ramón Porto, patrón del Playa Menduiña 2.

En su intervención, Quintana destacó que junto con el Pitanxo, un suceso que “aún resuena en la memoria de los gallegos”, se hundió también “un trozo de cada uno de nosotros”, convirtiéndose “sin pretenderlo” de un “símbolo” del trabajo en el mar. A los marineros del Playa de Menduiña 2, añadió, hay que agradecerles “su valentía, su sangre fría y, sobre todo, su humanidad desmedida”, demostrando que “cuando el mar golpea, Galicia y su gente siempre está erguida”.

Rueda cerró el homenaje afirmando que estos marineros “fueron héroes sin quererlo y sin saber qué es lo que se iban a encontrar”, convirtiéndose en unos “salvavidas en un mar asesino” algo que fue “vital” en aquellos primeros momentos.