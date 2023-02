Más de 32.800 gallegos con rentas bajas piden en solo 24 horas el cheque de 200 euros

Tener ingresos inferiores a 27.000 euros anuales, contar con un patrimonio que no supere los 75.000 euros, no cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y no ser perceptores de una pensión. Son los requisitos fijados por el Gobierno de Sánchez para poder recibir el cheque de 200 euros para familias con rentas bajas, una ayuda aprobada el pasado mes de diciembre dentro del paquete de medidas anticrisis y que busca compensar el incremento de la cesta de la compra. En solo 24 horas, nada más abrirse el plazo para tramitar la peticiones, en Galicia se registraron un total de 32.858, según avanzaron desde la Delegación del Gobierno en Galicia. En el conjunto del país fueron presentadas en el primer día 570.000, de las que el 5,7% corresponden a demandantes de la comunidad gallega.

El cheque de 200 euros se puede solicitar desde este miércoles Se trata de una subvención de pago único para todo el año que, al igual que la aprobada el año pasado, abonará la Agencia Tributaria y a la que podrán acceder tanto asalariados como autónomos o desempleados que así la soliciten. El plazo para solicitar este cheque se extenderá hasta el 31 de marzo. A la hora de hacer los cálculos de ingresos (inferiores a 27.000 euros) y patrimonio (por debajo de los 75.000 euros, descontando la vivienda habitual), se tiene en cuenta el conjunto de la pareja si la hubiera y estuviera registrada como tal. Los pensionistas o aquellos que perciben el IMV no tienen derecho a percibir la subvención. Desde la Delegación del Gobierno en Galicia destacan que esta ayuda “es una muestra más de que el Gobierno trabaja para la mayoría social del país y está centrado en tomar medidas para amortiguar los efectos de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania”. “El objetivo del Ejecutivo —añaden— es que haya un reparto justo de los efectos de la crisis y que no paguen los de siempre”. Los requisitos: ingresos inferiores a 27.000 euros, un patrimonio inferior a los 75.000 euros y no cobrar el IMV El pasado 6 de enero, el Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, ya activó la página web en la que los ciudadanos podrán solicitar la ayuda. Por sedes de la Agencia Tributaria, la de A Coruña concentra el mayor volumen de peticiones registradas: un total de 13.182, el 40% del total en Galicia. En Ourense, fueron 3.810 las solicitudes gestionadas en las primeras 24 hora. De la provincia de Pontevedra se tramitaron casi 12.600, el 38,3% del conjunto autonómico, de las que 6.337 corresponden a la sede de la Agencia Tributaria en Pontevedra y 6.256, a la de Vigo. Finalmente, de Lugo proceden 3.273 solicitudes de ciudadanos con rentas bajas. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que más de ocho millones de personas se beneficiarán en España de esta medida, casi 532.000 en Galicia. Este balance, partir de las estadísticas de rentas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, coloca a la comunidad gallega en el quinto puesto del ranking nacional de beneficiarios, por detrás de Cataluña (1.485.260), Madrid (1.265.212), Andalucía (1.223.666) y Comunidad Valenciana (898.220). Sin embargo, la gallega es la cuarta autonomía con el potencial de posibles beneficiarios sobre el total de las rentas más elevado: casi el 63%.