Son muchos los procedimientos que aun tiene que ejecutar la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) antes de poder clarificar por qué motivo un pesquero de 50 metros de eslora, el Villa de Pitanxo, fue digerido sin piedad por el Atlántico el 15 de febrero de 2022 cuando realizaba las maniobras de virada del aparejo.

Debe completar y analizar los ensayos realizados en el Centro de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (Cehipar), donde se ha construido una maqueta para recrear las circunstancias en las que se produjo el hundimiento. Y, sobre todo, evaluar todas cuantas evidencias se obtengan de la supervisión del pecio, hundido a unos 820 metros de profundidad y que será grabado por un robot (ROV, remoted operated vehicle) previsiblemente este verano.

Por eso su informe definitivo tardará mucho en ver la luz. Lo que tenía que haber divulgado este miércoles es un documento preliminar, como determina la directiva comunitaria en la que se armonizan los “principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo”. Pero tardará “unos días”.

La hoja de ruta en cuanto a plazos la marca la Directiva 2009/18/CE. En su artículo 14 establece lo siguiente: “Los organismos de investigación harán todo lo posible para poner los informes [...], incluidas sus conclusiones y cualquier posible recomendación, a disposición del público y, muy especialmente, de todo el sector marítimo, en el plazo de 12 meses a partir de la fecha del siniestro”. Y añade: “Si no fuera posible presentar a tiempo el informe definitivo, se deberá publicar un informe provisional en dicho plazo”. Esa horquilla temporal ha quedado sobrepasada.

En su última comunicación pública relativa a este siniestro, divulgada el lunes 13, la Ciaim avanzó que este jueves se reuniría su pleno, conformado por su presidente (Jesús Panadero), vicepresidente (José Luis Tubio), el secretario (Francisco Mata) y media docena de técnicos. “Prevé publicar un informe provisional de la investigación del accidente en los días posteriores a la reunión del pleno”, refería esa nota pública. Las familias de los 21 fallecidos contaban con haber recibido ya ese documento preliminar. “Dicho informe —continuaba la Ciaim— expondrá datos objetivos relativos al buque, su tripulación, y su actividad, así como a las operaciones de búsqueda y salvamento que se realizaron. No se incluirán en él las hipótesis y análisis que se están utilizando en la investigación, ni las conclusiones sobre las causas del accidente que solo se emitirán cuando se cierre la investigación”. De momento no hay noticias; las víctimas no confían en recibirlas hasta la próxima semana.

Recomendaciones

Se da la circunstancia de que el presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Pierre Karleskind, también recordó hace escasos días la obligación de la Ciaim de aportar algún resultado de sus pesquisas con fecha límite del 15 de febrero. En una carta enviada a la eurodiputada popular Dolors Montserrat, recordó a este organismo adscrito al Ministerio de Transportes los plazos que marca la legislación europea. “La Comisión de Pesca recuerda que, [...] si no es posible presentar el informe final en ese plazo, debe publicarse un informe provisional en un plazo de doce meses a partir de la fecha del siniestro, es decir, antes del 15 de febrero de 2023”.

Los informes que elabora esta comisión no tienen efectos legales, y se limitan a exponer las causas de accidentes marítimos y ofrecer recomendaciones para no repetir los errores o conductas que los hayan causado.