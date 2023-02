Más de 63.600 gallegos con rentas bajas han solicitado durante la primera semana de plazo el cheque de 200 euros que concede el Gobierno, según datos facilitados ayer por la Delegación del Gobierno en Galicia. En el conjunto del país, las solicitudes suman ya casi 1,4 millones.

Tener ingresos inferiores a 27.000 euros anuales, contar con un patrimonio que no supere los 75.000 euros, no cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y no ser perceptores de una pensión. Son los requisitos fijados para poder recibir esa ayuda, aprobada el pasado mes de diciembre dentro del paquete de medidas anticrisis y que busca compensar el incremento de la cesta de la compra.

Los posibles beneficiarios podrán pedir el cheque hasta el 31 de marzo. Además, deberán hacerlo en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, rellenando el formulario electrónico que estará a su disposición en ese plazo.

La ayuda fue aprobada para “paliar situaciones de vulnerabilidad económica no cubierta por otras prestaciones de carácter social”.