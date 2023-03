Víctimas urgen a los jueces imponer el sistema de bloqueo del coche a reincidentes en alcohol

Transportistas, conductores de autobús y taxistas no pueden probar ni gota de alcohol antes de ponerse al volante. Los conductores profesionales son los únicos que están sometidos a la tasa de alcohol cero. Ahora Bruselas se propone extender la prohibición de cualquier consumo a los noveles durante sus dos primeros años al volante. Pero para las víctimas de tráfico la medida no es suficiente. Desde Stop Accidentes, su delegada en Galicia, Jeanne Picard, reclama la tolerancia cero con el alcohol a todos los conductores ya que —advierte— es una de las “principales lacras de la accidentalidad” y urge también la instalación de alcolocks en los vehículos para los reincidentes por tomarse una copa de más. Se trata de un dispositivo que está conectado al sistema de encendido del vehículo y sirve para realizar el test de alcoholemia. Antes de encender el coche, camión o furgoneta, el conductor debe superar el test, de lo contrario el alcolock no permitirá ponerlo en marcha.

“El juez, si quiere, puede hacerlo al dictar sentencia”, advierte Picard al tiempo que recuerda que desde julio pasado es obligatorio que los nuevo vehículos cuenten con una interfaz para la instalación de alcoholímetros antiarranque. Para conductores reincidentes a quienes la sanción no surte efecto, apremia a los jueces a aplicar medidas “efectivas” para “atajar esas conductas”, con programas de rehabilitación acompañados de la instalación de estos mecanismos de bloqueo del vehículo y, para casos graves, el decomiso del vehículo. “A los conductores, ya no solo profesionales o noveles, sino a todos los que se ponen al volante con alcohol de manera reincidente o tras haber consumido drogas o provocan accidentes hay que quitarles el arma del delito”, reclama Picard. “Todo eso —reitera— está en manos de los jueces. Así podremos evitar que sigan aumentando los muertos en nuestras carreteras”. Dentro del plan lanzado esta semana para mejorar las normas europeas de seguridad vial, el Ejecutivo comunitario se propone reforzar la cooperación permitiendo a las autoridades de control en los 27 países miembros el acceso a los registros nacionales de permisos de conducción. ¿El motivo? Evitar que millones de conductores que se saltan las normas fuera de su país queden impunes. En concreto cuatro de cada diez infracciones en carretera cometidas fuera de las fronteras en las que se reside se quedan en nada porque no se puede identificar al infractor o procesar el pago. Además propugna que la retirada del carné por infracción grave no se limite al país de residencia, sino que se extienda a toda la UE. Para Stop Accidentes el camino a seguir es “unificar el código de circulación y las normas de tráfico”. “El problema de fondo es el acceso a los datos, resuelto esto, las sanciones llegarán y los infractores no quedarán impunes. Es una medida efectiva. No puede ser que por ser turista no respondas de tus infracciones en carreteras de fuera de tu país”, lamenta Picard. Tal vez, apunta, habría que inmovilizar el vehículo cuando se trata de una infracción detectada por un agente. “Ya ha pasado en Portugal, que un agente acompañó a un turista a un cajero a sacar dinero, o abonaba la multa o se le inmovilizaba el vehículo”, recuerdo la delegada del colectivo de víctimas en Galicia. En la actualidad la ley permite perseguir en Europa las infracciones más graves al volante, como el exceso de velocidad y la alcoholemia, pero el Ejecutivo comunitario pretende extenderlo también a incumplimientos como no mantener una distancia suficiente con el vehículo precedente, realizar un adelantamiento peligroso, pisar una o varias líneas blancas continuas, circular en sentido contrario, no respetar las normas sobre el uso de carriles de emergencia y utilizar un vehículo con exceso de peso. Otra de las propuestas defendida por Bruselas consiste en rebajar a los 17 años la edad para conducir coches y camiones, pero con la exigencia de viajar hasta los 18 con un acompañante de al menos 25 años con cinco años de carné. Para Stop Accidentes resulta una medida acertada, porque durante ese periodo el conductor novel “gana experiencia”. “Eso es fundamental. No podemos sacar hoy el carné y mañana ponernos a conducir un camión. Mejor tener un periodo de aprendizaje y de acompañamiento para ir ganando experiencia”, coincide Picard.