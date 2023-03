El Servizo Galego de Saúde propondrá a los sindicatos regular la flexibilidad horaria de las trabajadoras cuando inicien su tercer trimestre de embarazo, según anunció ayer el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, coincidiendo con el 8-M.

El conselleiro también reveló que en las oposiciones previstas para este año se aplicará un cambio para que las mujeres que den a luz en esas fechas puedan realizar la prueba dentro de los quince días siguientes al alumbramiento, algo que hasta ahora no era posible. Casi un 80 % de empleados del Sergas son mujeres, un total de 32.000, de las cuales hay una media de 900 al año embarazadas. Esas mujeres cobran no solo el 100 % de las retribuciones fijas durante sus períodos de maternidad, riesgo durante el embarazo o adaptación del puesto de trabajo por el embarazo, sino que, también perciben el promedio de retribuciones variables cobradas el año anterior, añadió, según informa Efe. “No se ven perjudicadas salarialmente por esas guardias o turnos nocturnos que no podrán hacer por su situación de gestación”, indicó.

Otra medida que el Sergas va a proponer a los sindicatos es mejorar la gestión de los permisos de maternidad para el personal de las listas de contratación. Propondrá que las seis semanas de permiso que corren a cargo del Sergas, tras las dieciocho que corresponde a la Seguridad Social, puedan ser acumulables a través de sucesivos nombramientos.