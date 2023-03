El tiempo estable tendrá que esperar

La inestabilidad atmosférica en Galicia continuará al menos hasta la mitad de la próxima semana, con un tiempo dominado por las fuertes rachas de viento y lluvias intermitentes, según las previsiones del servicio autonómico de MeteoGalicia. Según el boletín de valores extremos, las rachas de viento alcanzaron ayer los 130 kilómetros por hora en el sur de la comunidad.

Estamos ya en la primavera estadística (meses de marzo, abril y mayo), nos acercamos a la astronómica (20 de marzo) y el tiempo empieza a caracterizarse por la inestabilidad típica de la estación primaveral. Se registran fuertes chubascos puntuales, como el registrado ayer poco después de las 9.30 horas en A Coruña y las temperaturas son más altas que en los días anteriores. Tanto la máxima como la mínima se registraron en la provincia de Ourense: 19.1 grados en Leiro, a las 15.40 horas, y 4º en Calvos de Randín, a las 10.30.

En cuanto al viento, las rachas más fuertes se produjeron también en el sur de la comunidad. El valor más alto de Galicia, de 130 kilómetros por hora, se registró ayer a las 9.10 en Castro Vicaludo, Oia. La segunda, de 125 kms/h, se registró en San Nomedio, en As Neves. Ya en torno a las 15.30 las mayores rachas se registraron al norte de la comunidad, en Viveiro (120 km/h), A Pontenova (115,2) y Cedeira (111,1).

Entre las incidencia que dejó el fuerte viento ayer destacan las severas turbulencias que sufrió nada más levantar vuelo un avión de Air Europa que despegó sobre las 9 de la mañana de ayer de Vigo. Además, . Un crucero, el Aida Bella, atracó ayer en el puerto de A Coruña con ayuda de remolcadores debido al fuerte viento, y un buque quimiquero tuvo que fondear en Ares también por el mal tiempo.

Carlos Otero, meteorólogo de la agencia autonómica, explica que ya no está el anticiclón que había sobre las islas británicas y que producía temperaturas muy bajas durante la noche, y que predomina el viento del suroeste muy intenso. “Se forma un corredor de vientos entre las bajas presiones a la altura de las islas británicas y las bajas presiones al norte del continente africano, que va ascendiendo en latitud. Genera esos vientos tan intensos que estamos teniendo”, detalla el meteorólogo, que pronostica que “las lluvias irán a menos poco a poco” y que “mientras no tengamos un centro de altas presiones estacionario no va a cambiar el tiempo, que seguirá siendo inestable”.

Tampoco se vislumbran cambios en la circulación del viento hasta al menos el próximo miércoles, según MeteoGalicia. Un anticiclón al sur traerá viento de componente oeste, que arrastra aire más húmedo del Atlántico. Los días no serán despejados. “El martes y el miércoles posiblemente no llueva, pero habrá cielos nublados”, señala Carlos Otero.

Hoy habrá una pequeña tregua, al aumentar transitoriamente la influencia anticiclónica. En el norte de las provincias de A Coruña y Lugo, y también en el mar, hay avisos por fuertes rachas de viento. Pero las lluvias serán de carácter débil y se producirán sobre todo en la fachada atlántica. Mañana, sábado, entra un nuevo frente, algo menos activo que el del miércoles y jueves. Las lluvias serán generalizadas, puntualmente intensas en la fachada atlántica y mucho más débiles en el resto de la comunidad.

El domingo, nueva tregua hasta la noche, casi de madrugada, cuando entrará un nuevo frente. No se esperan lluvias, salvo el orballo que pueden dejar las nubes bajas que entran desde el atlántico en las Rías Baixas y en el extremo oeste de la provincia de A Coruña.