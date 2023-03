La Xunta suma a su parque público 40 pisos de la Sareb para alquiler social, uno en A Coruña

Encontrar hoy un piso por menos de 400 euros es una misión casi imposible y ya la cuarta parte de los que es ofertan en A Coruña y Vigo superan los 1.000 euros. El arrendamiento ya se come en muchos municipios más de un 30% de los ingresos. Y en el caso de los inquilinos afectados por ejecuciones hipotecarias o en situación de vulnerabilidad, la oferta actual no es suficiente. La lista de espera para acceder a una vivienda protegida no deja de crecer. Mientras, miles de pisos y casas están vacías, más de 340.000 en la comunidad gallega. Estas son las dos caras de una de las lacras del mercado inmobiliario: la falta de un parque público que garantice el acceso a un techo a precios asequibles. Ante la irrefrenable demanda de viviendas de protección oficial, la Xunta formalizó ayer con la Sareb la compra de 40 viviendas por casi 3,5 millones para alquiler social en 16 concellos —siete de la provincia de A Coruña con un total de 13 inmuebles y 9 de Pontevedra, con 27 viviendas—.

En el caso de la ciudad de A Coruña, se ha adquirido un inmueble (en la zona de Monte Alto), al igual que en Arteixo, Lalín, Poio y Ponteareas. Para alquiler social, la Xunta ha comparado dos viviendas en Cedeira, Cee, Miño, Narón, Salceda de Caselas y Silleda. Con tres propiedades en la lista del convenio suscrito están Culleredo, O Porriño y Salvaterra de Miño. En Vilagarcía de Arousa se han comprado cuatro pisos para el parque público del el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y en Vigo, el mayor volumen, 10 inmuebles. Estas viviendas sociales se suman a las 55 ya compradas a Abanca por 3,9 millones en 32 ayuntamientos de la comunidad —8 de la provincia de A Coruña (cuatro en la ciudad herculina), tres de Lugo, otros tres de Ourense y 18 de Pontevedra—. Fue el director xeral del IGVS, Heriberto García, el que firmó el acuerdo de compraventa con representantes de la actualidad propietaria, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Se trata de viviendas que llevan años destinadas al alquiler social bajo el paraguas de un convenio firmado entre el llamado banco malo y la Xunta que vencía este año. Los inquilinos que ocupan estos inmuebles, en su mayor parte personas en situación de vulnerabilidad, podrán seguir viviendo en ellos en las condiciones establecidas. El precio medio que abonan los beneficiarios en la actualidad en concepto de renta es de 83 euros al mes, importe que varía en función de la situación económica y social de cada arrendador. La duración de los contratos es de cinco años. “De hecho, uno de los objetivos con los que el IGVS compra estas viviendas es facilitar la permanencia en sus hogares de personas vulnerables o que se vieron afectadas por desahucios o ejecuciones hipotecarias en su día y que, por consiguiente, necesitan un alquiler social”, detalla la Xunta en un comunicado remitido tras la firma de las escrituras de compra. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda se propone “avanzar en su objetivo de incrementar el parque público bajo su titularidad, reforzando la oferta en aquellos municipios donde sigue existiendo demanda de viviendas protegidas en régimen de alquiler”. “Esta venta es un ejemplo más de cómo Sareb cumple con su doble mandato económico y de sostenibilidad. Con la venta avanza en la desinversión de sus activos para reducir la deuda avalada por el Estado y lo hace bajo el principio de utilidad social al poner a disposición de las Administraciones públicas sus viviendas para destinarlas a alquiler social”, reivindica la sociedad.