El Congreso retoma dos años después el debate sobre el traspaso de la AP-9 a Galicia

El Congreso retoma hoy la empolvada proposición de ley para traspasar a Galicia la titularidad de la AP-9. La Comisión de Transportes se reúne en ponencia para empezar a estudiar el texto de la demanda gallega. Hace ya más de años que la iniciativa inició su trámite en la Cámara Baja, pero desde entonces apenas avanzó. Conocidas las posiciones del PSOE y del PP sobre esta transferencia es difícil llegar a un acuerdo.

Hace 25 meses, PP, PSdeG y BNG aplaudían la decisión adoptada por el Congreso por haber tomado en consideración la propuesta aprobada por unanimidad previamente en el Parlamento gallego para iniciar el traspaso a la comunidad de la titularidad y las competencias de la AP-9. Pero este consenso se perdió enseguida. Primero, porque no se deba cerrado el plazo para la presentación de enmiendas. Hubo hasta quince prórrogas. Y cuando por fin se clausuró, fue cuando todo saltó por los aires.

El PSOE presentó varias enmiendas a la proposición de ley que la descafeinaban por completo. No habría traspaso de la titularidad a Galicia, sino solo transferencia de las competencias de “administración y explotación” de la AP-9. Alegaban que traspasar su propiedad “podría comprometer” la aprobación de las futuras bonificaciones a los peajes por parte del Gobierno —rebajas en la tarifas que entraron en vigor en julio de 2021—. El PP no se quedó de brazos cruzados y en sus enmiendas exigió que el eventual traspaso se acompañara de los recursos necesarios para mantener durante todo el período concesional un sistema de bonificaciones que contribuya a paliar el impacto de los peajes en los usuarios. Argumentaron los populares que querían evitar que la eventual transferencia se convirtiera en una “carga económica” para la Xunta a la que, además, no fuera capaz de responder.

El BNG no presentó ningún cambio y ayer su diputado en el Congreso, Néstor Rego, pidió a PSOE y PP que retiraran sus enmiendas con el fin de que las Cortes aprueben el traspaso sin introducir ningún cambio. El PP denuncia el bloqueo del PSOE a la tramitación y le acusa de rebajar las pretensiones del traspaso con sus enmiendas.