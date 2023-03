La avería de un tren deja tirados a cientos de pasajeros con nuevos retrasos de hora y media

Cientos de pasajeros tirados en los andenes durante más de una hora y media. La estampa se produjo a primera hora de ayer, apenas 24 horas después de los retrasos de más de media hora que tuvieron que soportar los viajeros más madrugadores en la línea del Eje Atlántico, la más utilizada de Galicia y una de las que tiene más denanda en España, y en el Avant Ourense-A Coruña. La incidencia de ayer afectó a los servicios entre Vigo y A Coruña en ambas direcciones y la conexión con el AVE en Ourense.

Fue en en el convoy de las 06.40 horas con salida de la ciudad olívica donde se produjo la primera gran demora y, partir de ahí, efecto dominó a otros servicios del Eje Atlántico. Finalmente los vagones se engancharon al tren que salió a las ocho, ocasionando un retraso de más de hora y media que afectó a cientos de pasajeros. En consecuencia, el tren que debía salir de A Coruña a las nueve también salió más tarde a la espera de la llegada de este servicio. La incidencia afectó también la conexión del AVE con Ourense al verse afectadas las conexiones con Santiago.

Renfe, que atribuyó el retraso en el convoy de primera hora Vigo-A Coruña a una “incidencia técnica puntual” , ofreció a los usuarios interesados subir en el tren regional que realizaba el trayecto Vigo-Santiago a las 06.57 horas, en vez de esperar hasta las 08.00 horas por el Media Distancia. Pese a hacer más paradas, algunos viajeros eligieron esta opción. Además, el tren —según detalla el operador ferroviario— continuó el trayecto hasta a A Coruña, para tratar de remediar, en la medida de lo posible, la situación. El tren averiado será llevado al taller de reparación más cercano para tratar de subsanar el problema, según informó Renfe.

“¿Quién se responsabiliza?”

“Si ayer [por el martes] nos quejamos por 20 o 30 minutos de retraos, hoy ya no tienen nombre. Hora y media gtarde a los trabajos. ¿Quién nos compensa ese tiempo? ¿Quién se responsabiliza? ¿Renfe o Adif? Esto no se puede tolerar”, denuncia un pasajero afectado. Las quejas se repetían a lo largo de la mañana al mirar las pantallas en las estaciones de tren y la aplicación online. “Ya lleva 25 minutos de retraso el tren Vigo-A Coruña y aún no aparece. 200 personas en el andén sin información y llegando tarde a currar”, relataba otro viajero en tierra a la espera del convoy que —se preguntan— por qué no fue sustituido por alguno de reserva o porque no habilitaron un autobús.

“Esto es continuo, cómo es posible que Renfe hable de incidencias puntuales y diga que está trabajando en un plan para mejorar la puntualidad”, cuestiona otra usuaria.

Según pasaban los minutos, no había información y la desesperación de los trabajares y estudiantes iba a más. “El tren no ha llegado, más de una hora de retraso. Ni una informaicón por pantalla o megafonía. Solo una chica en un corrillo. Bananero. Tercermundista”, se quejaba un afectado en Twiter.

La queja era común. ”Todas las mañanas con retrasos que pagamos los trabajdores y estudiantes. Todos los días justificando en el trabajo los retrasos del tren. Cansados de poner reclamaciones por todas partes. Solución ya”, resumía una usuaria.

Tras meses de movilizaciones para exigir a Renfe y Adif la mejora del servicio público en Galicia, con horarios adaptados a la jornada laboral y estudiantil, más frecuencias y puntualidad, la plataformas Media Distancia Galicia y Perder o tren, que agrupan a los pasajeros habituales del Eje Atlántico y de la la línea A Coruña-Santiago-Ourense, contactaron ayer con la Xunta y la Subdelegación del Gobierno en A Coruña para pedir su intervención ante esta situación.

“Lo que vivimos es un claro ejemplo de falta de rendición de cuentas,, comunicación y previsión por parte de Renfe”, se queja otro usuario habitual.

A comienzos de año, usuarios recurrentes de Renfe, que a su vez forman parte de asociaciones como Media Distancia o Perder o tren, denunciaron ante la Junta Arbitral de Transportes de Galicia, órgano extrajudicial de la Xunta, retrasos continuos en las líneas de tren y falta de frecuencias. Como las más conflictivas, señalaron las horas puntas para ir y volver del trabajo. A la cita del pasado mes de enero no acudió ningún representante del operador ferroviario. Se limitaron a presentar unas alegaciones por escrito en las que culpan a Adif -responsable de la infraestructura- de los continuos retrasos en la línea más utilizada de la comunidad gallega. Los afectados están a la espera del laudo arbitral que deberán cumplir las partes.

Las plataformas de viajeros urgen a Xunta y Delegación del Gobierno a intervenir

Ante el “agravamiento e intensidad de las incidencias, retrasos y alteraciones en el servicio público ferroviario”, las plataformas Media Distancia Galicia y Perder o Tren remitieron ayer varias cartas a dos departamentos de la Xunta —las Consellería de Infraestruturas e Mobilidade y la de Emprego— y al delegado del Gobierno en Galicia y la subdelegada en A Coruña para reclamar su intervención. Los viajeros recurrentes denuncian en estas misivas que los retrasos en las primeras circulaciones son una constante, sumado a una insuficiente oferta en número de plazas y unos horarios que excluyen a las áreas metropolitanas de A Coruña- Pontevedra-Vigo de horarios de interés general como el de las ocho de la mañana, provocan tensiones y sanciones en los centros de trabajo y estudios. En el punto de mira, sitúan a Renfe y Adif por —denuncian— no llevar a cabo actuaciones para “subsanar las causas solubles y cumplir los tiempos de viaje comprometidos” y por no haber realizado —advierten— avance alguno sobre el Plan para la Mejora de la Puntualidad exigido desde el Gobierno. “No podemos llegar tarde al trabajo todos los días, ya sean 20 minutos o dos horas, sin que se tomen medidas efectivas para que ambas empresas dejen de maltratarnos: somos trabajadores”, relatan los afectados en los escritos enviados a Xunta y Delegación.