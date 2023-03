El lehendakari, Iñigo Urkullu, sostuvo ayer que Europa no puede permitirse que sus conexiones ferroviarias, “una de las apuestas más importantes” de la Unión, “dependa de los caprichos de un Estado miembro”, en referencia a Francia. Urkullu respondió ayer a dos preguntas en el Parlamento vasco relativas a la reunión que mantuvo el lunes con los presidentes de Galicia, Asturias y Cantabria para potenciar el eje atlántico y ejercer presión para que Francia cumpla su compromisos y ejecute en su territorio el Corredor Atlántico ferroviario, sin lo cual lo que se haga en España no tiene sentido.

Aunque la UE se marcó como plazo 2030 para concluir esta infraestructura, el Gobierno francés no prevé terminarla hasta 2042 y encima dejando sin reformar el último tramo, el que conecta Dax con la frontera española. “Una materia tan delicada no puede estar expuesta a tantos cambios y a tanta improvisación, no es serio”, zanjó Urkullu, que recordó que el Corredor Atlántico acumula “una larga lista de retrasos”. A su juicio, el nuevo y “grave incumplimiento” de los compromisos que supondría el retraso de Francia hasta 2042 significa “quebrar de forma flagrante los compromisos adquiridos años atrás y pone de manifiesto las incongruencias del Gobierno francés”. “Europa no puede permitirse esta decisión del Gobierno francés, que contradice las de la Comisión Europea que aboga por priorizar las conexiones transfronterizas desde hace más de tres décadas”, censuró.

En la punta occidental del norte de España, los presidentes de la Xunta, Alfonso Rueda, y del Principado, Adrián Barbón, volvían a insistir, por su parte, en la necesidad de una reunión exclusiva de las tres comunidades del Noroeste con la ministra de Transportes para hablar del Corredor Atlántico.

Y el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, aseguró en Lugo que el Gobierno de España intentará “hablar con la Comisión Europea para incorporar más espacios” al corredor, en alusión a la línea A Coruña-Lugo-Monforte.