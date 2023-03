Detenida una vecina del casco viejo de Tui como presunta autora de la oleada de fuegos

La conmoción en Tui es mayúscula y no solo por el atentado perpetrado en la madrugada del lunes contra los vehículos estacionados en distintas calles del conjunto histórico, el cual se saldó con veintiún coches reducidos a cenizas y otros seis con daños menores, además de sendos desperfectos en el mobiliario público y en las fachadas de un par de viviendas. El máximo asombro ha sido conocer que la presunta autora de estos actos es una vecina residente en el propio casco viejo de Tui, que a primera hora de la tarde de ayer fue detenida por la Guardia Civil en su vivienda.

Las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad que hay en los accesos al casco viejo han resultado determinantes para realizar dicho arresto. La detenida, que responde a las iniciales de D.B.G., pasará hoy a disposición judicial por unos hechos que, según informa la Guardia Civil, estarían motivados por una “venganza familiar”.

La sospechosa reside en la calle San Telmo y por tanto conoce a la perfección el conjunto histórico tudense, declarado Bien de Interés Cultural. Varios testigos relatan que la vieron ayer por la mañana en la Plaza de la Armada, mientras afectados, curiosos y medios de comunicación contemplaban los amasijos de hierro a los que quedaron reducidos los vehículos. “¿Hay cámaras?, ¿y funcionan?”, preguntó la presunta autora de los hechos, que abandonó el lugar al conocer la respuesta afirmativa a su pregunta. Las mismas fuentes indican que la mujer tiene problemas de salud mental y que varios de los coches calcinados eran propiedad de familiares suyos.

Menos de doce horas transcurrieron entre los incendios que desataron el pánico de madrugada en Tui y esta detención, ratificando en tiempo récord una de las principales hipótesis tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como de los vecinos: que había sido un acto premeditado y que el autor o autores de los hechos conocía bien la zona. “No entendemos cual puede ser la finalidad, pero todo apunta a una acción premeditada”, valoraba por la mañana el alcalde tudense, Enrique Cabaleiro, condenando lo que definía como “una auténtica barbaridad”.

La magnitud de los hechos hizo que se trasladara a la ciudad un equipo de investigación del laboratorio criminalístico de la Guardia Civil de A Coruña, especializado en este tipo de sucesos, adelantó la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, que también se desplazó a Tui para manifestar su total rechazo a estos hechos y hacer un llamamiento a la tranquilidad. “Tui registra unos índices de criminalidad muy inferiores a los índices nacionales, autonómicos y provinciales. En ningún caso este trágico suceso debe poner en cuestión la paz, la seguridad y la excelente convivencia de esta ciudad”, insistió la subdelegada del Gobierno.

El primero de los vehículos comenzó a arder pasadas las 3.30 horas y los momentos más críticos se vivieron a las cuatro de la madrugada, cuando tres focos estaban en llamas en cinco puntos diferentes del casco viejo de manera simultánea. Las explosiones despertaron a los vecinos en cada uno de los cinco focos: en la plaza de la Armada y las calles Piñeiro, Tyde, Ordóñez y Calvo Sotelo. En esta última calle, los residentes en la vivienda frente a la que estaban ardiendo los coches tuvieron que sacar una manguera por la ventana para evitar que las llamas alcanzaran la misma.

Los vecinos critican la falta de seguridad

La falta de efectivos de seguridad de madrugada fue una queja constante de los vecinos de Tui mientras contemplaban sus coches arder. Mientras no llegó la Guardia Civil, que en el momento que recibió la alerta estaba patrullando en Oia, y la Policía Local, que no tiene turno de noche, fueron los voluntarios de Protección Civil de Tui los que intentaron controlar las llamas y urgieron al 112 más medios . Así se movilizó a Protección Civil de Salceda y Tomiño, a los GES de Mos y a los bomberos de Porriño y Valença. También la Policía Local de Tui se incorporó al operativo a pesar de no tener servicio de noche. “Nos sentimos desprotegidos”, denunció José Antonio, uno de los vecinos afectados, indicando que hace un mes aparecieron seis coches con las ruedas pinchadas en la zona. Asimismo, recordaba este vecino que el conjunto histórico de Tui fue víctima de otro acto vandálico en el mismo periodo. Varias pintadas, algunas representando símbolos judíos, estropearon las paredes del conjunto histórico de Tui, en la calle San Telmo. Sobre si estos hechos podrían estar relacionados con los últimos acontecimientos, el alcalde apuntaba ayer que “hay que ser cautelosos; no debería tener relación una cosa con la otra”. Asimismo, volviendo a la falta de seguridad nocturna, el regidor tudense defiende que “los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluidos la Policía Local, tienen los efectivos que tienen. Nosotros acabamos de incorporar cinco policías locales con la intención de, al menos durante los fines de semana, restablecer el turno de noche”. “No hay Policía Local de noche en muchos concellos y eso no justifica una acción tan barbárica como esta”, valoraba Enrique Cabaleiro.