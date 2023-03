El sector del transporte de pasajeros de Galicia irá a la huelga el próximo 31 de marzo para reclamar nuevos convenios colectivos provinciales, informa el sindicato CIG sobre una medida conjunta con CCOO y UGT. Las asambleas de personal del sector han aprobado la huelga el 31 de marzo y concentraciones en las estaciones de autobuses gallegas ese día a las 11 horas, salvo en Pontevedra que será a las 18 horas.

El origen de la huelga está en la paralización de las negociaciones de los convenios colectivos, que no avanzan en A Coruña, Ourense y Pontevedra, mientras que en Lugo ni siquiera hay reuniones, detalla la CIG. Los sindicatos CIG, CCOO y UGT advierten de que después de Semana Santa se intensificarán las movilizaciones si no hay avances. Reclaman para los convenios actualización de las condiciones laborales, salariales y sociales del personal, mientras que añaden que los convenios actuales tienen numerosos incumplimientos. Los sindicatos afirman que el sector está “altamente precarizado”, en especial en el colectivo de acompañantes, formado en su mayoría por mujeres. Responsabilizan a la Xunta de Galicia de no escuchar al personal y de contribuir, con las condiciones de sus contratos, a la precarización.