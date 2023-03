El presidente de la Diputación de Ourense y del PP de la provincia, José Manuel Baltar, no descarta volver a pactar con el líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, que llegó a la Alcaldía de la capital provincial siendo la tercera fuerza y gracias al apoyo de los populares. A cambio, DO le garantizó a estos la diputación. “Todos quisieron pactar con él [en 2019]”, alegó el dirigente en una entrevista en Radio Galicia Cadena SER. Baltar se mostró confiado en lograr buenos resultados en las elecciones locales del 28 de mayo, en las que espera que el PP mejore unas cifras que ya fueron las mejores de su grupo en el conjunto del Estado.

Sobre el acuerdo con Jácome, Baltar opinó que la alianza funcionó correctamente en la diputación, si bien en el ayuntamiento comenzaron un gobierno de coalición para luego salir de él el PP. Además, el propio grupo de DO se desintegró con la salida de la mayoría de sus integrantes.

Por otro lado, el presidente de los populares ourensanos se refirió también a su jefe de filas a nivel estatal, el expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo. Cree que logrará su objetivo de relevar a Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo tras las elecciones generales de final de año y defendió el papel de su sucesor en el Gobierno gallego, Alfonso Rueda.

“Los que lo ven desdibujado son los que no tienen la capacidad de dibujar”, sostuvo ayer. También aseguró que él mismo no tiene aspiraciones más allá de la diputación, por lo que no pretende saltar a la política autonómica, informa la agencia Efe.