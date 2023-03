Marta Lois González é a cara visible en Galicia de Sumar, o proxecto co que a vicepresidenta do Goberno, Yolanda Díaz, aspira a unir as forzas políticas á esquerda do PSOE. Este domingo lánzase a candidatura.

Que expectativas teñen para o acto do domingo?

É un momento de moita ilusión de moita xente. É o punto final a un proceso de case un ano e, á vez, o punto de arranque do proxecto de Sumar.

Estes días estamos vendo tensións, especialmente con Podemos. Ve posible acadar a unidade?

Como di Yolanda, o importante en política é poder chegar a un punto de encontro. A convocatoria do domingo é para todas esas forzas á esquerda do PSOE. Podemos será quen teña que confirmar ou non se vai asistir. Sumar non busca ruído, confrontación, nin pelexa, senón que está creado desde a diversidade

As relacións non son uniformes con Podemos, xa que os seus referentes en Galicia, Antón Gómez-Reino e Borja San Ramón, asistirán ao acto. Como valora esa discrepancia?

Gómez-Reino xa leva tempo en sintonía co ciclo político de ilusión que supón Sumar. O feito de dar ese apoio dá conta de que dentro de Podemos hai persoas e agrupacións territoriais que se senten cómodas pensando o futuro político dentro de Sumar. Polo tanto, a pelota está no tellado de Podemos. Agardemos que haxa ese espazo común onde sentirnos representadas todas e que Podemos tamén desexe estar.

E outros socios tradicionais deste espazo, como Anova, agardan que tamén se impliquen?

Como no caso de Podemos, tamén teñen que responder eles, pero as miñas relacións e as de Yolanda con Martiño Noriega [portavoz nacional de Anova] son moi boas. Dito isto, el está máis centrado en construír un percorrido de aquí ás eleccións galegas. Creo que a súa prioridade pasa por non sentirse tan interpelado polo proxecto de Sumar a nivel estatal e entendo que declinan estar nesta fase inicial..

Coas eleccións municipais e autonómicas de maio, é complicado para Sumar manter o equilibrio entre forzas que van competir entre si?

Sumar non é un proxecto que chegue nesta primeira fase a esta cita, pero o domingo hai organizacións políticas que van rivalizar e, ao mesmo tempo, van formar parte deste acto de arranque. Sumar é un espazo para converxer e para estar despois do 28-M. É normal que Sumar se manteña un pouco á marxe desa competición, independentemente de que Yolanda dixo que onde se lle pida que apoie un espazo de suma de forzas políticas, vai estar na medida en que poida

No pasado as tensións internas entre forzas deste espazo político alonxaron á cidadanía, como no caso de En Marea. Temen que volva ocorrer algo semellante?

Hai que poñer o foco neste proceso, que é moi novidoso e ten moita forza cidadá. A xente síntese moi identificada coa forma de facer política de Yolanda, que non quere polémicas nin confrontacións porque a cidadanía nin as entende, nin se sinte próxima a elas, senón que xeran unha gran desafección. Dise que a cidadanía está afastada da política, pero a forma de facer política que incide máis na confrontación ou no ruido é a que se afasta da cidadanía. Temos que buscar un horizonte para acordar as liñas importantes para facer política útil e que signifique mellorar a vida das maiorías sociais.