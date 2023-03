El TSXG define los refuerzos que urgen para aliviar el atasco de la huelga de letrados

Quedan meses de intenso trabajo en los juzgados de todo el país tras la paralización del 70% de la actividad por la huelga de letrados de la Administración de Justicia. Los dos meses de protesta provocaron en Galicia la suspensión de más de 18.800 actuaciones procesales, un balance que, según los propios secretarios judiciales, no permitirá poner el contador a cero hasta dentro de al menos seis meses. Coincidiendo con la vuelta del colectivo en huelga a sus puestos de trabajo el miércoles, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha instado a adoptar de forma “urgente” medidas para “garantizar” la normalidad en los juzgados y tribunales, por lo que emplazó a los presidentes del Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores a elaborar un informe sobre las consecuencias del paro con el objetivo de “paliar las graves disfunciones generadas”. Desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se preparará en los próximos días ese documento interno para dar cuenta de la situación en los órganos judiciales de la comunidad y exponer las sugerencias con las que se proponen aliviar el atasco generado por la huelga. En ese informe se detallarán los refuerzos que urgen para poner al día los asuntos procesales suspendidos y los expedientes acumulados y se hará una propuesta sobre el orden a seguir en la tramitación de los procedimientos.

El Poder Judicial se dirige a la Comisión creada en el seno del Ministerio de Justicia de la que, además del propio órgano de gobierno de los jueces, forman parte también la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia. Este órgano, señala el CGPJ, deberá adoptar con “carácter urgente” las medidas necesarias para poner al día los más de 400.000 juicios y vistas suspendidos en todo el país, 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y desbloquear los más de 1.500 millones retenidos en exceso en las cuentas de consignaciones.

Finalizada la huelga, el presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, advirtió de que la suspensión de actuaciones procesales “deja una situación ya no coyuntural, sino estructural, que habrá que absorber en los juzgados de alguna manera”. “En Galicia —recordó—tenemos experiencia, lamentablemente, en recuperación de la actividad judicial después de circunstancias anormales como la huelga del 2018 o la pandemia. La realidad es que efectivamente será necesario establecer criterios de vuelta a la normalidad, en coordinación con el Consejo del Poder Judicial”.

El TSXG, apuntó, ya tiene las necesidades detectadas pero —insistió— “no depende del Tribunal” poner solución a esos problemas. Preguntado por la posibilidad de que se celebren juicios por la tarde, el presidente del TSXG reconoció que “no es de sencilla ejecución” porque no solo interviene el juez. “Es prematuro hacer este tipo de reflexiones porque también hay que tener en cuenta que es el momento del día en el que los jueces dictan resoluciones y se forman sobre la última jurisprudencia” “Toda la colaboración es buena pero no depende de mí, ni del Tribunal Superior, establecer los criterios. En cuanto a aumentos del personal, dependen de la Xunta, del Consejo General del Poder Judicial o del Ministerio, algo que nosotros no podemos decidir”, concluyó.