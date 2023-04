La huelga de autobuses deja en tierra a miles de pasajeros con más de 4.000 servicios suprimidos

Coches particulares, trenes, taxis, servicios de Uber y Cabify… Miles de pasajeros se quedaron ayer en tierra por la huelga del sector del transporte de viajeros por carretera en Galicia y tuvieron que buscar medios alternativos para poder llegar al trabajo, a una cita médica, a la universidad, al aeropuerto e incluso al colegio. En total, más de 4.000 servicios de líneas interurbanas y transporte escolar suspendidos.

A la mayoría de viajeros les cogió por sorpresa la huelga y nada sabían de la convocatoria en protesta por las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, con convenios paralizados en las cuatro provincias, jornadas laborales de hasta 15 horas y una flota cada vez más deteriorada. Otros, pese a ser conocedores, se vieron tirados en las paradas o estaciones al no cumplirse los servicios mínimos, que ya habían sido tachados de “abusivos” por los sindicatos convocantes (CIG, CCOO y UGT). Finalmente solo se prestaron el 45% de las conexiones estipuladas por la Xunta para la jornada del paro —37% en bus interurbano y un 55% en transporte escolar—, que había fijado unos servicios mínimos del 100% para los escolares en trayectos de más de cuatro kilómetros, los traslados a centros de día y centros de atención para personas con dependencia o discapacidad, así como para rutas en horas punta (antes de las 09.00 horas y a partir de las 18.00). Fuera de ese horario, la operatividad se limitaba al 53%.

En total, la Dirección Xeral de Mobilidade había garantizado más de 5.300 conexiones de transporte regular de viajeros junto con todo el transporte escolar, el traslado de trabajadores a primera y última hora del día y de usuarios de centro socioasistenciales. Pero de las dársenas de las estaciones de autobús no salió prácticamente ningún vehículo y las esperas de los viajeros en las paradas se eternizaron porque finalmente los servicios mínimos, de un 80% de media, no se cumplieron. Fueron más de 4.000 los servicios de líneas dependientes de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade que no operaron. Un balance al que hay que sumar las cancelaciones en los buses urbanos de las ciudades que no tienen convenio propio y estén al amparo del provincial, como es el caso de Ferrol y Santiago. Aunque en A Coruña el paro no afectó al transporte urbano muchos conductores manifestaron su apoyo con bocinazos cuando circulaban ante los conductores concentrados ante la estación en demanda de mejoras salariales y laborales.

Sobre la mesa, el sector, que en Galicia suma 250 empresas con una flota que supera los 3.700 vehículos y unos 5.000 trabajadores, ya tiene una nueva convocatoria de huelga, en esta ocasión indefinida a partir de mediados de abril. La convocada en 2017 se prolongó durante dos meses. Después de Semana Santa, los sindicatos se reunirán para decidir el calendario de movilizaciones.

Para CIG, CCOO y UGT, la huelga de ayer fue un “éxito rotundo” con un seguimiento “masivo”, de —apuntaron— casi el 100% de los trabajadores, pese al intento de la Xunta de “reventar” la protesta con unos servicios mínimos “abusivos”. Las principales incidencias se registraron en Ourense: ruedas pinchadas de autobuses en Trives y petardos lanzados en la ciudad.

Desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade lamentan la presencia de “piquetes” en las estaciones, que impidieron “el cumplimiento de los servicios mínimos” y que afectaron al transporte de escolares. Tras manifestar su respeto al derecho de huelga, “como no puede ser de otro modo”, advirtieron de que “hay unas reglas que hay que cumplir”.

Con gritos como “Transportes de viajeros, solución”, “Monbus escucha, estamos en lucha” o “Estamos en lucha por un convenio digno”, decenas de trabajadores se concentraron en las estaciones de autobuses de las ciudades.

Tres son los ejes de la huelga del sector, que se iniciaron con protestas en A Coruña —el pasado mes de febrero— y en Santiago —hace más de dos semanas—-. El primero, la actualización de los convenios. Aunque son provinciales, los problemas de las plantillas son similares en toda Galicia: en Pontevedra está caducado desde 2020 y la patronal ofrece una subida salarial del 0,8%, la misma que se ofrece en la provincia de A Coruña; y en Ourense y Lugo —explican— “ni siquiera se sientan a negociar” o los últimos contactos “datan de la prehistoria”. El segundo motivo de las protestas obedece al estado de los vehículos, con un mantenimiento deficitario y averías continuas, y el tercero, al estado del servicio (tardanza de los refuerzos, madrugones para evitar quedarse sin plaza, llegadas tarde al destino). Esta situación provoca, según advierten, “insultos y amenazas prácticamente a diario” por parte de los usuarios del servicio.

Los sindicatos lamentan que la patronal ofrece una subida salarial de un 0,8% —el IPC subió en Galicia un 6,4 % entre enero de 2022 y enero de 2023— sin cláusulas que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo. Desde la Federación Galega de Asociacións de Transporte de Viaxeiros en Autocar (Transgacar), explicaron en declaraciones a este periódico tras el anuncio de la huelga que “no hay margen de maniobra” para atender sus reclamaciones ya que al desembolso que tuvieron que hacer las empresas con el plan de transporte público de la Xunta en 2019, con la renovación de la flota y los contratos; y el embate de la pandemia, con un parón de la actividad, se suma ahora el impacto de la guerra en Ucrania y la desorbitada inflación. El coste de los transportes, apuntan, creció desde enero de 2020 entre un 15 y un 16% y el 15% de las empresas del sector en la comunidad se vieron obligadas a echar el cierre.

El sector se declara “harto” de la situación de precariedad” y apunta como responsables a las principales concesionarias —Monbus y Alsa— y a la Xunta. “No solo es un problema laboral, sino que afecta al servicio y por tanto a los usuarios”, advierten los sindicatos convocantes. En Ferrol, la Plataforma en defensa de un Transporte Digno para la Comarca, que lleva meses de movilizaciones y protestas en demanda de más rutas y frecuencias adaptadas a la jornada laboral y estudiantil, se sumó a la concentración convocada por los trabajadores.

“La huelga está totalmente justificada y será el primer día de más si esto no se soluciona”, avanzan con la mirada puesta en una huelga indefinida a partir de mediados de este mes de abril.

Ruedas pinchadas en Ourense....

Ante la carencia de autobuses, los usuarios tuvieron que tirar de otros medios de transporte, algo que no ha resultado fácil.