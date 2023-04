Nunca el nombramiento de un delegado del Gobierno había generado tanta expectación. No por la designación en sí, sino por su vuelta a la primera línea política tras una carrera a la Presidencia de la Xunta truncada por una decena de investigaciones judiciales que finalmente fueron archivadas. El exlíder del PSdeG Xosé Ramón Gómez Besteiro tomó hoy posesión del cargo como delegado del Gobierno en Galicia, una plataforma que, con el beneplácito de la actual dirección socialista en la comunidad capitaneada por Valentín González Formoso, le catapultará como cabeza de cartel a las autonómicas del próximo año. Siete años después de que Besteiro entrase por última vez como secretario xeral del PSdeG en la sede del partido para anunciar su dimisión por la larga lista de imputaciones de Pilar de Lara -fue el 18 de marzo de 2016 cuando puso punto (entonces se presumía que final) a su liderazgo en el PSOE gallego-, regresa de la mano de Pedro Sánchez y de la cúpula de O Pino como delegado del Gobierno en Galicia. Es el duodécimo titular del cargo, que acaba de tomar posesión no en la sede de la Delegación, como es habitual, sino que en el recinto de Palexco de A Coruña, por su mayor capacidad para albergar eventos.

Arropado por su antecesor en el cargo, ahora ministro de Sanidad, José Miñones, Besteiro prometió hacer un “Gobierno a pie de calle”. “Trabajaré por impulsar los principios que sustentan nuestro Gobierno, que son la justicia social, la justicia económica y la justicia ecológica”. Es precisamente, según dijo al prometer su cargo sobre el artículo 14 de la Constitución, que versa sobre la igualdad de los españoles, hará de ella centro de sus políticas al frente del nuevo cargo: “Justicia, un valor con un significado muy especial para mí”.

"Por una decisión libre y responsable hoy estoy de nuevo en la política", dijo Besteiro en su discurso, que se vio entrecortado al emocionarse al hablar del apoyo de su familia en estos años. “Se lo debo a mi familia, la presente y la que ya no está; a mi partido e también al sentido del humor que me ayudó mucho”, relató sobre estos años alejados de la primera línea política pero en contacto permanente con su familia socialista. “É un modo modo moi galego de abórdalo: nunca choveu que non escampara”.

Autoridades de las distintas administraciones y de todos los colores políticos, del tejido social y económico de la comunidad acompañaron a Besteiro en su toma de posesión. Le acompañaban su antecesor en el cargo, José Miñones, el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, entre otras personalidades.

En su intervención agradeció a Pedro Sánchez y a un gobierno que, en su opinión, "marca la historia de España por dos condiciones sobresalientes": "la capacidad innegable para afrontar las crisis (...) y la imbatible determinación para hacer prevalecer los intereses de la mayoría". Se comprometió ha comprometido a "trabajar para seguir impulsando la justicia social" y para abordar los proyectos pendientes.

La "justicia económica" es también fundamental para él, según ha dicho, para lo que espera desarrollar iniciativas en toda la comunidad. Otro de sus campos de actuación será la "justicia ecológica", para lo que ha citado cuestiones como la transición ecológica o el hidrógeno verde.

En su intervención, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como “representante ordinario del Estado en Galicia”, demandó al nuevo delegado que sea un "transmisor" de los intereses y necesidades desde la comunidad al Ejecutivo. “Trabajo y trabajaré para que la Xunta de Galicia pueda tener con el Gobierno de España muchos más consensos que desencuentro”, defendió Rueda, quien dijo que “la hoja de ruta de Galicia no puede ser ideológica ni partidista” por lo que ha pedido, a “todos” los presentes, unidad en la defensa de los intereses gallegos.