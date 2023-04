“Ciudadanos dará la sorpresa en A Coruña: si saca un concejal, decidirá la Alcaldía”

El nuevo Ciudadanos, capitaneado desde el pasado mes de enero por Adrián Vázquez, se estrenará en las elecciones del 28-M. Y lo hace con el reto de convertirse en el partido de las “familias que se sienten abandonadas por el bipartidismo y sus extremos”. La formación naranja ya tiene cerradas las listas para las cuatro capitales de provincia en Galicia, pero hasta el próximo día 19, plazo que tienen los partidos para su presentación, todavía queda “margen” para completarlas. Vázquez, de padres gallegos, arremete contra la “corrupción institucional”, como así califica el abandono de Mónica Martínez de la formación naranja tras las municipales de hace cuatro años para irse al grupo no adscrito en María Pita. “Los tránsfugas lo que hacen es robar, erosionar la calidad democrática de las instituciones al fallar a sus votantes”, sentencia el nuevo secretario general de Ciudadanos, que el martes estuvo en A Coruña para presentar al cabeza de cartel para las elecciones de mayo, Manuel Moinelo, edil en Oleiros esta legislatura. Vázquez da por hecho que Ciudadanos puede “dar la sorpresa” en la ciudad de A Coruña. “Si saca un concejal, decidirá la Alcaldía”.

El 28-M va a ser su primera prueba de fuego tras ser proclamado en enero nuevo secretario general de Ciudadanos. ¿Qué expectativas tiene para esta cita electoral en Galicia, donde la presencia de la formación naranja hasta ahora ha sido testimonial? Bueno, yo no diría que ha sido testimonial. Hemos tenido una presencia muy importante en ayuntamientos como el de Lugo, Ourense y en otros municipios. Donde hemos estado, tenemos un récord de gestión fuera de toda duda. No sólo en Galicia, sino en toda España. Es cierto que el partido ha sufrido una serie de shocks en los últimos años, pero tanto el PP como el PSOE insisten en volver a esas dos Españas que tanto nos costó dejar atrás en las últimas décadas. El Ciudadanos que estamos construyendo desde enero se va a centrar en dar propuestas, sobre todo a lo que preocupa a la gente. Por eso nos vamos a centrar en las familias.

En estos tres últimos años han tenido que afrontar una caída de votos, pérdida de representación y de militancia. ¿Qué recetas tienen para reflotar el partido?

Yo no creo que haya que reflotarlo. Tenemos que seguir defendiendo el espacio que existe. España ahora mismo está totalmente polarizada. Lo que quieren tanto el Partido Popular con el PSOE, el bipartidismo que tanto daño ha hecho a nuestro país, es construir la mayoría de sus extremos, ya sea con la extrema derecha el PP o con la extrema izquierda y los nacionalismos, el Partido Socialista. Yo creo que nadie en España duda que Ciudadanos es un partido que necesita ser decisivo en el futuro del país. Todo el mundo es consciente de que el centro de un partido moderado que respete al rival político, que lo que quiera es reformar España, modernizar nuestro país, tiene que estar presente en las instituciones. Nosotros vamos a defender a las clases medias. Las familias lo que hacen es mantener el estado de bienestar, lo mantienen a pulso sin recibir ningún bienestar a cambio, y en eso nos vamos a centrar. En dar soluciones a miles de familias gallegas y españolas que se sienten abandonadas por el bipartidismo y por sus extremos.

¿A qué electorado esperan captar desde Ciudadanos en estas elecciones municipales: al de centroderecha, centroizquierda…?

A las familias, que ven que cada vez les exprimen más a impuestos, que ven que viven peor que sus padres y están preocupados por el futuro de sus hijos. Que saben que no van a tener una pensión, no van a tener las oportunidades laborales que tuvieron ellos, que sus hijos parten ya con 30.000 euros de deuda por todo lo que ha robado el bipartidismo y la mala gestión en las instituciones del Partido Popular y del Partido Socialista.

¿Qué será un buen resultado para Ciudadanos en Galicia el 28-M?

El buen resultado es que nos identifique la ciudadanía española como el partido que defiende a las familias. Si nosotros conseguimos ser el partido de las familias de mayo habremos conseguido un gran éxito.

No se moja…

Ya me he mojado.

¿En cuántos ayuntamientos gallegos se presentarán en las próximas elecciones municipales?

Estamos cerrando bastantes listas. Todavía no tenemos un número cerrado porque hasta el día 19 todavía tenemos margen. Nuestra clave es presentarnos en las cuatro grandes ciudades, en las cuatro capitales de provincia. De momento, en las cuatro capitales ya tenemos los candidatos, y el resto de listas las tendremos en los próximos días.

¿No sabe aproximadamente en torno a cuántos hay opciones de cerrar candidaturas?

Es que en los últimos días se van a producir muchas presentaciones y muchas listas. Hasta el día 19 tenemos tiempo todavía y estamos no solo nosotros sino todos los partidos completando las listas.

¿Qué les dan los sondeos internos para las cuatro capitales de provincia?

Hemos hecho sondeo para toda España. Los sondeos internos nos dicen que en 11 capitales de provincia de toda España estaríamos ya técnicamente dentro y en prácticamente todas decidiendo gobiernos. En Galicia es cierto que Lugo es nuestro sitio más fuerte donde estaríamos cerca de reeditar el resultado de 2019. Luego veremos cómo está el resto de capitales, pero todavía no tenemos los datos definitivos, los tendremos para principios de mayo.

¿Y en A Coruña?

No tenemos una encuesta. Además, presentamos este martes a Manuel Moinelo, que tiene una experiencia en política, ha sido nuestro concejal en Oleiros esta legislatura, una persona de consenso, que ha conseguido dialogar con los distintos lados en todos estos cuatro años y que yo creo que va a representar a los coruñeses de la mejor manera posible. Una vez que tengamos a Manuel otra vez en los medios y en las calles de A Coruña para también informar de esa propuesta política que vamos a presentar en los próximos días, eso irá cambiando. Yo creo que en A Coruña, justo, podemos ser la sorpresa. Viendo las últimas encuestas que se han publicado, si nosotros salimos en Coruña, vamos a decidir el alcalde. El 29 de mayo puede haber una sorpresa.

¿Ciudadanos tendrá la llave del futuro gobierno local de María Pita?

Es que si el nuevo Ciudadanos saca un concejal en Coruña el 28 de mayo, el 29 será Manuel Moinelo quien decida la Alcaldía y quien pueda exigir a cambio todas esas propuestas para las familias coruñesas, para esa clase media exprimida. Y ahí estaremos exigiendo lo que queremos llevar a la ciudadanía en los próximos años.

¿Qué fue lo que decantó a Ciudadanos la elección de Manuel?

Manuel es el perfil exacto de Ciudadanos. Es una persona que de muy joven tuvo que asumir responsabilidades familiares de muchísima importancia, se remangó desde el primero momento. Tiene experiencia extensísima en tres sectores muy diferentes, como es el de los seguros, el de la banca o el sanitario. Es una persona que ha tenido muchísimo éxito en el sector privado y que es muy reconocido también por sus cuatro años como concejal en Oleiros) y ese carácter de consenso y de llegar acuerdos constantes para hacer política. Manuel no se pliega ni a derecha ni a izquierda, él lo que quiere es lo mejor para sus ciudadanos y representa ese ADN Ciudadanos: una persona que ha tenido que levantar la persiana, que ha trabajado en el sector privado durante más de 30 años, que tiene ese carácter social y abierto de cualquier liberal. Es el candidato idóneo para representar nuestros valores.

“La corrupción está en el ADN de PP y PSOE, en C’s no aceptamos corruptos institucionales”

Mónica Martínez abandonó la formación en junio de 2020, un año después de los comicios municipales que le dieron un acta a Ciudadanos en María Pita. ¿Cómo encajó el partido esta renuncia?

Yo no era de la ejecutiva. No tengo ninguna relación con esta señora. Los corruptos institucionales, porque eso son los tránsfugas, lo que hacen es robar, erosionar la calidad democrática de las instituciones al fallar a sus votantes. Es una persona con la que no cuento y no tengo interés en hablar de ella.

El ahora candidato de Ciudadanos en A Coruña había dicho en su día que debería haberse quedado al frente de la Concejalía los cuatro años por cuestión de moral.

Obviamente nosotros combatimos la corrupción institucional. Ciudadanos nunca ha aceptado a nadie con el acta de otro partido. Esto es lo que hace el bipartidismo, creen que todo es suyo. La corrupción va en su sangre, en su ADN, entonces no están incómodos con estas situaciones. Para un partido como Ciudadanos, que no tenemos ni un solo caso de corrupción, son actitudes y comportamientos que no aceptamos ni toleramos.

Ante el fiasco que resultó la elección de Mónica Martínez, ahora afinarán más en la confección de listas…

Yo solo puedo hablar de lo hecho a partir de enero, que es cuando tomo las riendas como secretario general. Estamos peleando con el proyecto liberal y de centro para el futuro de España. Estamos aquí porque realmente queremos y no tenemos que buscarnos un sillón en otros sitios donde tenemos valores muy distintos. Del pasado no puedo hablar, solo del futuro.