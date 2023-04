Formoso evita aclarar si será candidato del PSdeG tras el regreso de Gómez Besteiro

La operación Besteiro está encarrilada en el PSdeG, en el que se da por hecho que será la apuesta oficial para ser el candidato del partido en las elecciones autonómicas de 2024. Antes, deben celebrarse unas primarias y el líder orgánico del partido, Valentín González Formoso, empieza a dar pistas de su intención. Ayer evitó aclarar si optará a ser cabeza de cartel, después de que en su anuncio de que repetiría como candidato a la Alcaldía de As Pontes deslizase que mantenía su intención de dar ese paso.

“Ahora estamos en un proceso de elecciones municipales”, se zafó ayer de las preguntas de los periodistas sobre este asunto. Tras el 28-M, el partido fijará el calendario para celebrar primarias con “tiempo suficiente” para que cualquier militante pueda optar a ser punta de lanza en las autonómicas.

El runrún de la operación Besteiro llevaba tiempo en las conversaciones socialistas, pero fue Formoso quien levantó la liebre el pasado diciembre cuando aseguró que cedería el paso al exlíder del PSdeG tras ser exonerado de la última de las imputaciones judiciales que tenía pendientes. “Si Besteiro quiere ser candidato a la Xunta, va a contar con todo mi apoyo”, sostuvo después de que su número dos, José Manuel Lage, optase por un símil futbolístico para ensalzar al expresidente de la Diputación de Lugo, al que definió como “Messi” de la política. Es decir, el mejor.

Después, Formoso matizó que mantenía la intención de hace un año, cuando aseguró que quería optar a las primarias para ser candidato. Esta semana, Besteiro tomó posesión como nuevo delegado del Gobierno, la que será la plataforma de su relanzamiento político. Y Formoso ya despeja preguntas incluso tan directas como si sigue con la intención de ser candidato. “Sigo con la intención de fijarme, como secretario xeral, en que tengo por delante un trabajo enorme que se llama elecciones municipales con el gran objetivo de seguir siendo la principal fuerza política en cuanto a representación de la sociedad gallega”, respondió. “El equipo hace la fuerza”, añadió.

Formoso también aseguró que las decisiones del Gobierno central, como los nombramientos de Besteiro como delegado y de Miñones como ministro de Sanidad, “refuerzan” a su formación ante un PP liderado por Alberto Núñez Feijóo “nervioso e incluso desnortado”.

Rueda descarta por ahora adelantar las autonómicas para que sean con las generales

Adelantar las elecciones autonómicas de Galicia, previstas en verano de 2024, para que coincidan con las generales de final de año no sucederá. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, descartó por ahora esa opción, debatida en algunos cenáculos populares como posibilidad para aprovechar el tirón de Feijóo a nivel estatal, al que las encuestas sitúan como candidato más votado por encima de Pedro Sánchez. La prensa le preguntó ayer directamente si iba a adelantar los comicios a final de año para juntarlos con las generales, una potestad única e indelegable del presidente de la Xunta. “Solo hay una manera clara de contestarlo. No le dediqué un minuto a pensar en el calendario electoral. En mis planteamientos y en el tiempo que le dedicamos mi gobierno y yo a gobernar y a planificar el futuro, al adelanto electoral no le hemos dedicado ni un minuto ni diez segundos”, zanjó durante la comparecencia posterior al Consello semanal de la Xunta. Hace cuatro años, el entonces presidente, Núñez Feijóo, aplazó las elecciones del 5 de abril de 2020 al 12 de julio debido al impacto de la pandemia de COVID-19 y el confinamiento. El presidente gallego también se refirió ayer al nombramiento del socialista Gómez Besteiro como nuevo delegado del Gobierno. Espera que mantenga el ofrecimiento de colaboración con la Xunta que realizó durante su toma de posesión esta semana y pueda abrirse un nuevo clima de diálogo porque a los ciudadanos “no les interesa un clima de enfrentamiento constante”. “Acaba de tomar posesión y, por lo tanto, es pronto para juzgar”, pero “sería muy buena para Galicia” esta colaboración, sostuvo, informa Efe. Recordó, además, que la comunidad tiene muchas “reivindicaciones frente al Estado”, como la agilización de la ejecución de fondos europeos, el desbloqueo del conflicto por la ley del litoral o demandas en materia sanitaria.