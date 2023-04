El tablero político para este 28-M cambia. Los jugadores llevan ya tiempo entrenando y haciendo quinielas porque, además de dar la batalla por el bastón de mando en los 313 ayuntamientos gallegos, la pugna también se librará para capitanear las diputaciones. En estas elecciones municipales, todos los partidos tienen sus ojos puestos en la Corporación provincial de A Coruña, donde la ciudad de A Coruña será clave en la carrera por la Presidencia, que hoy está en manos de Valentín González Formoso (PSdeG), que gobierna en coalición con el BNG. Si el PSOE saca ocho concejales en vez de los nueve actuales en la ciudad herculina, que aporta el 75% de los votos de su partido judicial y que, por tanto, su resultado es determinante en el cómputo global de la circunscripción que elige un tercio de los diputados provinciales, los socialistas perderían el mando de la diputación.

En el partido judicial de A Coruña, que incluye a los municipios de A Coruña, Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, Culleredo y Oleiros, habrá un escaño más en juego el próximo 28 de mayo, ya que por aumento de la población gana un diputado más respecto a hace cuatro años. En total, once actas en disputa, un incremento que se produce en perjuicio del área de Noia, que se quedará con dos asientos en lugar de los tres actuales. De mantenerse los resultados de hace cuatro años en ese partido judicial, el PP obtendría un escaño frente a los dos actuales y el PSdeG se haría con el otro. Para mantener los dos diputados de esa circunscripción, los populares tendrían que doblar en votos a los socialistas.

En las elecciones de 2019, el PP fue el partido más votado en la provincia de A Coruña, donde se hizo con 14 de los 31 diputados de la corporación provincial, uno más que en la convocatoria de hacía cuatro años y solo dos por debajo de la mayoría absoluta. El PSdeG con 11 actas —tres más que en los comicios de 2015— se sentó en la Presidencia al renovar el pacto de gobierno con el BNG, que obtuvo cuatro escaños (uno menos que cuatro años atrás). Completan la corporación provincial un diputado de Marea Atlántica y otro de Alternativa dos Veciños, el partido del alcalde de Oleiros.

Las espadas están en alto para pelear por ese diputado que hace de la ciudad de A Coruña una pieza clave para la configuración de la corporación provincial que salga del 28-M. Y es que el 75% de los votos del partido judicial en el que se decidirán once diputados proceden de la capital. Su peso es tal que puede hacer decantar la Presidencia de la institución: si el PSdeG se queda con ocho diputados en lugar de los nueve actuales, los socialistas perderían la diputación.

“Hay partido, la pelota está en el aire. Aspiramos a ganar un diputado en el partido judicial de A Coruña y confiamos, también, en el de Santiago”, declara un dirigente popular en la provincia, que da por hecho que el PP no ganará la Diputación si no se alza con la mayoría absoluta (16 escaños). “A Valentín le vale cualquier número que no sea el 16”, ironiza en alusión al pacto de gobierno PSOE-BNG. En 2019, en la circunscripción de A Coruña el PP obtuvo cuatro escaños, el PSdeG, 3 y el resto de formaciones (Bloque, Marea y Alternativa dos Veciños) uno cada una. Y los votos en el área de Compostela dieron cuatro actas al PP, tres al PSdeG y una al BNG.

A Coruña. En la demarcación de A Coruña, con un PSdeG debilitado en los municipios del área metropolitana y un PP fortalecido, se da por hecho que Alternativa dos Veciños mantendrá un diputado y otro el BNG, mientras que Marea, que esta legislatura fue la tercera fuerza y obtuvo un acta, se quedaría sin asiento. “Quedan nueve a repartir, cinco serán para el primero y cuatro para el segundo”, explica un dirigente socialista. Del tablero que salga de María Pita dependerá la futura corporación provincial, si el partido de Inés Rey se queda con 8 ediles en lugar de los nueve actuales en la ciudad, el PSdeG perderá la Diputación.

Santiago. A la vista de los resultados de hace cuatro años y las expectativas para la cita del 28-M, resultará complicado un trasvase de escaños entre PP y PSdeG que den un asiento más a los populares. Aún sumando 10.000 votos más a los casi 55.300 que obtuvo el PP por este partido hace cuatro años, no les bastaría para sumar un acta más. “Es difícil, casi imposible que haya cambios en el área de Santiago”; apunta un dirigente socialista en la provincia. Y es que pese a la debilidad del PSOE de Xosé Sánchez Bugallo en Compostela —que ahora tiene diez ediles—, incluso quedándose con ocho ese resultado no le restaría escaños al partido en la Diputación. La caída tendría que ser estrepitosa, hasta cuatro concejales, por ejemplo, para que se alterase el reparto de actas de la circunscripción.

Noia. El partido de Barbanza, que este año dio dos asientos al PP y uno al PSOE en la Diputación, pierde para esta cita con las urnas un escaño por cambios en el censo. Con el resultado de los comicios de 2019, los populares se quedarían con un acta y los socialistas con otra. Para que el PP obtuviese los dos diputados tendría que doblar en votos al PSdeG en la demarcación.

Ferrol. El PP juega todas sus cartas con el objetivo de ganar en las tres ciudades de la provincia, lo que no significa alcanzar el bastón de mando ya que para hacerlo necesitaría de mayoría absoluta. En el caso de Ferrol el número de votos que separó al PP del PSOE en esta legislatura que ahora finaliza fue de 750 a favor de los socialistas, con lo que la ciudad departamental con esa escasa diferencia vuelve a convertirse en una plaza que podría volver a estar en manos populares.

Carballo, Corcubión y Betanzos. Con el peso de los votos de estos partidos judiciales en la actualidad, no hay posibilidad de cambio en el tablero de juego. En Betanzos, se espera repetir un escaño para PSOE y otro para PP; en Carballo, uno para el BNG y otro para PP y en Corcubión uno para el PSOE.

¿Cómo se eligen los diputados provinciales?

Nacieron en 1836. Con casi 200 años de tradición en España y muy cuestionadas por las duplicidades administrativas y los costes de sus extendidas redes clientelares, pocos conocen cómo se elige a los diputados de una corporación provincial. Su elección no se resuelve directamente en las urnas sino que se realiza a través de un mecanismo de elección indirecta tras la asignación de escaños por cada partido judicial. No quien con más bastones de mando se haga en los ayuntamientos, tendrá más diputados. A las provincias con hasta 500.000 habitantes, le corresponden 25 diputados. De 500.001 a 1.000.000, 27. Las que tienen entre un millón de residentes y 3,5 millones, 31 —como es el caso de A Coruña—. Las de más de 3,5 millones de habitantes, 51.

En la provincia de A Coruña los 31 diputados se eligen entre siete circunscripciones: A Coruña, Betanzos, Carballo, Corcubión, Ferrol y Santiago. De los resultados del 28-M dependerá el reparto de los 11 escaños de A Coruña y su área —este pasado mandato fueron 10—, 8 de Santiago, cinco de Ferrol, 2 de Noia —uno menos que en la legislatura que termina—, otros dos de Carballo y de Betanzos y 1 de Corcubión.

A diferencia de lo que sucede con los miembros de cada corporación municipal, la configuración de las diputaciones no se resuelve en el ámbito provincial, sino en el de los partidos judiciales. En última instancia, son los concejales de cada circunscripción los que eligen entre ellos a los diputados provinciales que corresponden a cada partido político. Constituidos todos los ayuntamientos de la provincia, la Junta Electoral de Zona procede inmediatamente a formar una relación de todos los partidos que hayan obtenido algún concejal dentro de cada partido judicial y los ordenan en orden decreciente al de los votos obtenidos. Después, distribuye los puestos que corresponden a los partidos aplicando la ley D’ Hondt. Pasados cinco días de esta asignación, la Junta Electoral convoca por separado a los partidos para que sean los concejales electos de cada formación los que, con al menos un tercio de apoyos, decidan quién o quiénes de ellos van a ser diputados.