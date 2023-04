El emérito busca una vuelta a Sanxenxo sin alardes

Ni recepciones, ni photocalls, ni declaraciones a la prensa. El rey emérito Juan Carlos I de Borbón descansa ya en Sanxenxo y lo hace con la intención, al menos transmitida así desde su entorno, de que esta segunda visita a España tras su marcha a Abu Dabi tenga un perfil mediático más bajo que el baño de masas en el que se convirtió su regreso en mayo del pasado año.

Esta objetivo de buscar menor exposición a los medios ya se dejó notar ayer, jornada en la que el padre de Felipe VI pisó de nuevo suelo español en Vigo, tras bajarse de un vuelo privado procedente de Londres. Allí había asistido al partido de Champions entre el Chelsea y el Real Madrid. Aterrizó unos 20 minutos antes de las dos de la tarde y fue recibido a pie de pista en Peinador por quien será su anfitrión en Sanxenxo, el presidente del Real Club Náutico y amigo íntimo del rey emérito, Pedro Campos. Juan Carlos I ha elegido de nuevo la casa de su compañero de tripulación en el Bribón para hospedarse durante estos cinco días que tiene previsto pasar en Sanxenxo.

Casi una hora más tarde, a las tres menos veinte, el Mercedes conducido por el propio Pedro Campos llegó a la vivienda ubicada en el litoral de Nanín, Sanxenxo, con el exjefe del Estado ocupando el asiendo del copiloto. La expectación mediática era similar a la del año pasado, con casi medio centenar de periodistas aguardando en la entrada al camino que da acceso a la vivienda. Sin embargo, la llegada de Juan Carlos fue más discreta que en mayo pasado. Había menos vecinos congregados para saludarle (también menos opositores, con un único ciudadano que portaba una bandera de la República) y la reacción del emérito fue muy distinta a la de mayo de 2022. Si entonces bajó la ventanilla y compartió alguna impresión con los periodistas, este año, con gesto algo cansado, se limitó a realizar un tímido saludo a la prensa y a los vecinos levantando la mano sin que el coche se detuviese en el punto en el que se congregaba la nube de cámaras y micrófonos.

Es en el entorno más cercano a Don Juan Carlos en Sanxenxo en donde más se nota que en esta visita se busca una menor exposición mediática, frente al revuelo que se produjo el año anterior. Aquella visita, al parecer, causó un profundo malestar tanto en la Casa Real como en el Gobierno. Fue un viaje que finalizó con un encuentro familiar en Zarzuela en el que se le recordó a Juan Carlos I que, tras fijar su residencia en Abu Dabi, era conveniente que sus visitas a España se desarrollasen con “la mayor privacidad posible”.

“No hay agenda”

En esta ocasión, su íntimo amigo y anfitrión, Pedro Campos, declinó hacer declaraciones y todas aquellas personas cercanas al padre de Felipe VI en Sanxenxo insisten en remarcar el carácter “privado” de la visita. Cuando se les pregunta por los actos o las actividades que tiene previsto realizar el rey emérito a lo largo de estos cincos días, fuentes cercanas a Juan Carlos en Sanxenxo insisten en que “no hay ninguna agenda cerrada”, y en que se trata “una visita privada” como la de “un ciudadano más” sin ningún tipo de recepción u acto oficial.

Lo único que parece claro es que don Juan Carlos I tiene previsto participar el próximo sábado y domingo, si las condiciones climáticas y las físicas del propio rey emérito lo permiten, en la regata de la clase 6M que se celebra este fin de semana. Un evento deportivo que tendrá lugar el sábado y el domingo y que fija la reunión de patrones y el inicio de la competición para el sábado a las once de la mañana. Desde el Real Club Náutico se insiste en que tan solo se facilitará información de esta prueba relacionada con la competición deportiva.

Quiere entrenar

Lo que sí trascendió es que la intención de Don Juan Carlos es poder entrenar algún día a bordo del Bribón antes de que el sábado arranque la competición. Es decir, que querría volver a ponerse a la caña del barco entre hoy y mañana, pero esta circunstancia tampoco ha sido confirmada desde el Náutico ni desde el equipo del Bribón, cuya embarcación patronea el propio Pedro Campos.

Por su parte, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, amigo del rey emérito y que el año pasado confirmó el regreso de Juan Carlos I, insiste en que desconoce los detalles de este viaje y asegura que no tiene previsto, al menos por el momento, ningún acto oficial en el Náutico. La agenda del regidor del fin de semana incluye, según indicó, un paseo con Mariano Rajoy por la nueva senda de Dorrón y una comida con amigos en Vigo.

Esta búsqueda de discreción puede responder no solo al malestar generado en Zarzuela por la sobrexposición mediática del emérito en su anterior visita, tras su marcha a Abu Dabi presionado por los escándalos relacionados con su patrimonio. El entorno de amistades del emérito en Sanxenxo sabe que la vela es una de sus grandes pasiones y que navegar en la ría de Pontevedra es su “refugio”. También reconocen que en septiembre se celebra en Inglaterra el mundial de la clase 6M, de la que Juan Carlos I ya fue campeón en dos ocasiones, y que le gustaría intentar lograr un tercer entorchado en esta competición.

El rey emérito considera que competir en el mundial sería prácticamente imposible si antes no puede entrenar y por ello ansía su regreso a la vela y la participación en regatas como la que este sábado se disputa en Sanxenxo. Una visita discreta que no soliviantase demasiado los ánimos, tanto en la Casa Real como en el Gobierno, podría abrirle las puertas para que pudiera realizar nuevos viajes a las Rías Baixas sin levantar tanto revuelo y así entrenarse para disputar este mundial. Algo que puede hacer en Sanxenxo y en el Bribón, que ha sido adaptado de tal forma que Don Juan Carlos pueda manejar la caña de la embarcación a pesar de sus limitaciones de movilidad. Tanto es así que en Sanxenxo se daba por hecho que el rey emérito iba a venir a navegar a la ría, aunque no se le esperaba para tan pronto, sino para una regata que se celebraría en junio, una vez pasadas las elecciones municipales.

La antelación con la que Juan Carlos I ha regresado a Sanxenxo podría jugar en su contra en este objetivo de “normalizar” sus visitas a España. Y es que, según recoge Europa Press de fuentes de Zarzuela, precisamente la cercanía de las elecciones hace que consideren “inoportuna” la visita. Así como el hecho de que, según esta misma fuente, se hubiesen enterado de sus planes para regresar a Sanxenxo por los medios de comunicación.

En este objetivo de búsqueda de privacidad, don Juan Carlos y su entorno tendrán que realizar un duro trabajo estos días dado que, por el momento, la presencia del rey emérito sigue arrastrando una enorme repercusión mediática allá donde quiera que va. Lejos quedan los días en los que sus habituales visitas a Sanxenxo para navegar pasaban desapercibidas, como explicaban ayer vecinos de su amigo Pedro Campos: “Nosotros ya estamos acostumbrados a verlo, antes venía muchas veces y no se enteraba nadie hasta después de que se había marchado”, indicaban ante el gran despliegue de cámaras y micrófonos apostados al pie de la PO-308 que une Pontevedra y Sanxenxo por la costa.

Promoción turística

El regreso del rey emérito a España ha provocado reacciones dispares entre las distintas autoridades y fuerzas políticas. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aseguró ayer que la visita del rey emérito Juan Carlos I a Sanxenxo “no es una mala cosa, sino todo lo contrario” para la promoción turística de la comunidad gallega. Rueda insistió también en el carácter “eminentemente privado” de la visita, incidiendo en que “no hay ningún tipo de comunicación oficial, por lo menos a la Xunta”.

Desde el punto de vista del posicionamiento de Galicia, ha reiterado el presidente de la Xunta, esta estancia del monarca en las Rías Baixas favorece a todo el sector turístico porque “se hablará mucho durante estos días de Sanxenxo, de Pontevedra y de Galicia”. El titular del Gobierno gallego ha agradecido que “dentro de los muchos sitios, una vez que ha decidido desplazarse a España, que podría haber elegido, haya elegido a Galicia”.

Ha añadido que “fuera de eso” no hará ningún tipo de valoración sobre la presencia de Juan Carlos I en Sanxenxo “ni de las circunstancias que la rodean”, porque afirma que “no me corresponde hacerlo y no lo voy a hacer”

También el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, defendió el derecho de Juan Carlos I a volver a viajar a Galicia al subrayar que “es español y puede entrar cuando considere”.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, incidió en el dispositivo de seguridad que rodea a Juan Carlos I y aseguró que “cualquier ciudadano que tuviese problemas con Hacienda no tendría a la Policía protegiéndolo, sino lo contrario”.

Para Pontón “no es democrático que por apellidarte Borbón tengas privilegios que no tiene el resto de la ciudadanía, además de una fortuna sobre la que no tenemos ninguna declaración”.

La portavoz nacional del Bloque añadió que “esta situación pone en entredicho el propio funcionamiento del sistema democrático, donde vemos que no todas las personas somos iguales ante la ley”. Pontón, además, ha afirmado que en una sociedad “verdaderamente democrática” la ciudadanía debería “poder escoger libremente al jefe del Estado sin ningún tipo de designación real”, algo que tachó de “anacronismo en pleno siglo XXI”. También la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, calificó de “esperpéntica” y “vergüenza ajena” la visita. ERC y Bildu ya han pedido al Gobierno que detalle los gastos que en materia de seguridad conllevan estas visitas del emérito.