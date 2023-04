Ocurrió el pasado lunes, al filo de las 22.00 horas, en el aeropuerto de Lavacolla, en Santiago de Compostela. La cola de embarque del vuelo Ryanair Santiago-Madrid avanzaba a buen ritmo hasta que llegó el turno de una pareja cuyo equipaje llamó la atención del personal de la compañía, que tras unas comprobaciones, comunicó a los dos clientes que sus bultos excedían el máximo establecido. La respuesta de los clientes no fue ni de lejos la esperada. En este momento se inició una bronca entre uno de los varones y los empleados de la "low cost", que al verse incapaces de hacer entrar en razón a su cliente y ante la agresividad que mostraba en sus expresiones, avisaron a la Policía Nacional.

Así, según se recoge en el atestado, hasta la puerta de embarque se trasladó de inmediato un agente que en un primer momento trató de calmar la discusión. Al intentarlo, la agresividad del varón se viró hacia el efectivo. Fuentes del Sindicato Policial Unificado (SUP) señalaron que el agente requirió al pasajero su documentación “hasta en cinco ocasiones” para identificarlo, pero este “se negaba a mostrar su DNI”. A la vez, la pareja del varón sacó su móvil para grabar toda la escena. Tras comunicarle que ya no viajaría y que solo le quedaba la opción de presentar una queja, el policía instó finalmente al viajero a acompañarle a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en el aeropuerto. El hombre, que continuaba con una actitud violenta se resistió en todo momento, se negaba a entrar en la estancia, mientras su pareja hacía “un marcaje” de cerca grabando los hechos. Además, durante el traslado al cuartelillo, el varón habría también insultado a una agente de la Guardia Civil que estaba prestando servicio en la terminal, según el SUP.

Una vez dentro de las dependencias policiales fue cuando se descubrió la verdadera identidad del viajero. Tal y como se recoge en el informe del agente, manifestó abiertamente: “Me detenéis porque soy de Podemos”, a lo que añadió una amenaza hacia el policía: “Mañana vas a perder el uniforme”. En realidad, se trataba de José Andrés del Reino Cárdenas, un funcionario del Estado que actualmente forma parte del equipo de la ministra de Igualdad, Irene Montero. No fue sencillo identificarle: en medio de la discusión intentó huir de las dependencias policiales y durante un forcejeo en la puerta llegó a trincar entre la hoja el marco la mano del agente, que actualmente se encuentra de baja médica. Ante estos hechos, el efectivo procedió a su detención, pidiendo refuerzos a la Comisaría para su traslado al calabozo. Pasó entre rejas la noche del lunes al martes, cuando quedó en libertad tras imputársele los delitos de resistencia, desobediencia y atentado a la autoridad.

Además, a su pareja también se le imputó un supuesto delito de hurto leve, puesto que el agente policial que protagonizó el dispositivo descubrió, en el momento que recibió una llamada, que este individuo tenía en su bolsillo el teléfono móvil oficial del Cuerpo Nacional de Policía. Al parecer, el teléfono habría caído del cinturón del agente durante el forcejeo que se produjo en la puerta de embarque, recogiéndolo la pareja del detenido, que decidió guardarlo. En el momento que sonó el teléfono, este se habría disculpado diciendo que “lo iba a devolver”.

El SUP mostró ayer su más “profunda indignación” después de conocer que la persona detenida la noche del pasado lunes, por agredir a un policía nacional en el ejercicio de sus funciones, se trata de “un cargo público de alto rango dentro del Ministerio de Igualdad”. También anunció que su abogado, Jorge Álvarez, ya tiene en su poder el parte de lesiones del agente herido y el apoderamiento para personarse el lunes en la causa e impulsar la acción judicial. “Este deleznable comportamiento debe tener respuesta judicial con condena e indemnización para nuestro afiliado por las lesiones ocasionadas y los daños sufridos”, señala el sindicato policial.

Desde el SUP también piden a los partidos de Gobierno “el impulso de las reformas legislativas necesarias para reforzar nuestro trabajo ante la escalada de agresiones que venimos sufriendo”.

Una reivindicación que el sindicato ha trasladado al Ministro del Interior, al secretario de Estado de Seguridad, y a los responsables políticos de la Comisión de Interior del Congreso.