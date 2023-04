El Gobierno refuerza en vísperas del 28-M los consulados para agilizar la nacionalidad

La lista de espera en las oficinas consulares para tramitar la nacionalidad española llega a marzo de 2024. La reforma de la nacionalidad, que entró en vigor en octubre del año pasado, ha provocado una avalancha de llamadas para pedir cita e iniciar los trámites que permitirán acceder a la ciudadanía y, en consecuencia, al derecho de sufragio a miles de descendientes de españoles en el exterior. Los consulados en Sudamérica, sobre todo de Cuba, Argentina y México, se han visto desbordados por el aluvión de solicitudes que provocó la nueva Ley de Memoria Democrática, que tras una primera normativa restrictiva en apenas una semana el Gobierno rectificó, vía publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para abrir la concesión de la nacionalidad española hasta, incluso, los tataranietos; así como también a los beneficiarios de la reforma de 2007 que entonces no lo tramitaron. Con la conocida como ley de nietos, no habrá límite de edad para acceder al pasaporte español y este se podrá lograr haya o no conservado el padre la ciudadanía.

Para paliar la saturación generada en muchas oficinas consulares ante el gran volumen de peticiones, el Ministerio de Hacienda, del que dependen las decisiones respecto al personal laboral en el exterior, acaba de autorizar 150 plazas extraordinarias en consulados y embajadas. Estos funcionarios de refuerzo tratarán de descongestionar la lista de espera generada por la Ley de Memoria Democrática y el fin del voto rogado para la emigración en la antesala del 28-M, según informan desde el Ministerio de Exteriores. Por el momento no hay todavía fecha para su incorporación y, en todo caso, apuntan desde el departamento que dirige José Manuel Albares, dependerá de cada país. El grueso, avanzan, se incorporará a las oficinas consulares de Cuba, Argentina y México, los tres países con más emigración española. A día de hoy, en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) hay inscritos más de 461.000 gallegos. Las estimaciones iniciales apuntan a que en torno a 500.000 hijos y nietos de españoles en el exterior podrán obtener el pasaporte con esta reforma, entre un 30% y un 40% de origen gallego, según previsiones de colectivos en la diáspora. Quienes obtengan la nacionalidad podrán participar en la próxima cita con las urnas (solamente en las autonómicas, ya que en las municipales la diáspora no tiene derecho de sufragio —en Galicia de mantenerse el calendario previsto lo harán en la cita electoral del próximo verano) y en las elecciones generales de finales de año. En la convocatoria del 28-M podrán votar aquellos descendientes de emigrantes que hayan emitido los papeles justo después de la aprobación de la ley y que su nacionalización haya sido aceptada antes del 1 de febrero, cuando se actualizó el censo para la cita electoral. Al refuerzo de 150 funcionarios en la antesala del 28-M se sumarán otras 310 plazas fijas que se habían solicitado para este año para cubrir huecos, que —reconocen desde Exteriores— serán un “alivio” para la carga de trabajo diaria en las embajadas y consulados de España. En los tres primeros meses de la ley de nietos, entre el 21 de octubre y el pasado 31 de enero —según el último balance hecho público—, más de 12.800 personas han recibido la nacionalidad española tras cursar las preceptivas solicitudes en los consulados repartidos por todo el mundo. Según consta en el Balance de Actividad Consular 2022 que Albares llevó el mes pasado al Consejo de Ministros, hasta el 31 de enero se habían presentado 24.729 solicitudes para conseguir el pasaporte español en las 179 oficinas consulares de que dispone España en todo el mundo. De este total, la mitad, 12.862, se han aprobado ya mientras que 6.653 ya han quedado inscritas en el Registro Civil. De mantenerse en febrero, marzo y abril este ritmo, las solicitudes tramitadas rondarían ya las 50.000 y las aprobadas serían en torno a 26.000. Fuentes consulares apuntan a más de 400.000 solicitantes de nacionalidad solo en Cuba, Argentina, Venezuela, Brasil y México. Esta reforma de la nacionalidad da continuidad a la aprobada en 2007 por el Gobierno de Zapatero a través de la Ley de Memoria Histórica, que permitió nacionalizarse a 373.616 descendientes de españoles en el exterior. En total, se tramitaron 491.177 solicitudes, pero 97.671 han obtenido resoluciones denegatorias. La Habana, con 186.830, es con mucha diferencia la ciudad en la que mayor número de nacionalidades se concedieron. Buenos Aires (56.489), México (35.570) o Miami (20.459) siguen de lejos la estela de la capital cubana. De una reforma restrictiva a una ley que lleva la ciudadanía a los bisnietos de españoles En cuestión de días, el Gobierno dio un giro radical en la reforma de nacionalidad a través de la Ley de Memoria. De ser una norma muy restrictiva —el grueso de los beneficiarios eran en un principio los hijos mayores de edad excluidos de la ley de 2007—, finalmente se ampliaron los supuestos para llegar incluso hasta los bisnietos de españoles emigrados. La ley abrió finalmente tres posibilidades para el acceso a la nacionalidad. La primera va dirigida a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originalmente españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. La segunda incluye a “los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978”. La tercera vía, para “los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (Ley de Memoria Histórica de Zapatero) por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”.