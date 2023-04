Diez detenidos y varios kilos incautados de coca en una operación contra el narcotráfico

Una decena de detenidos por tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales, varios kilos de droga incautados y una quincena de registros en Vilagarcía, Vilanova, Cambados, Ponteareas, Tui y Lugo son el resultado de una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que ayer realizó la Guardia Civil con un despliegue espectacular, en el que no faltó un helicóptero y un nutrido equipo de los Grupos de Acción Rápida (GAR), la élite de operaciones especiales de la Guardia Civil.

La operación, que tutela la Audiencia Nacional, se inició de madrugada, cuando los agentes de ECO-Galicia irrumpieron al unísono en dos viviendas de Rubiáns y A Lomba (Vilagarcía) y en otra de la calle Casal Aboy de Tui. En las tres se practicaron detenciones, como también ocurrió en Ponteareas. Los registros también se efectuaron en una parcela próxima al Parador de Tui, una situación que llegó a provocar quejas de las personas alojadas en ese inmueble por el ruido que se generó. El epicentro del operativo se localizó en Vilagarcía, en concreto en la vivienda de Marcelino B.B. en Rubiáns, un viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al haber sido detenido en varias ocasiones por tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales. En esa propiedad, los agentes realizaron un minucioso registro del interior, con la participación de una unidad canina y la presencia de la representación judicial.

El registro sirvió para incautarse de diverso material y dos motocicletas de gran cilindrada, que fueron introducidas en una furgoneta. Cuando parecía que todo había finalizado, la comitiva se desplazó a una nave apartada en el lugar de Zamar, donde se volvió a montar el operativo, con la unidad canina registrando de manera minuciosa tanto el exterior como el interior de la nave. Aunque el caso permanece secreto por decisión de la Audiencia Nacional, todo apunta a que la droga incautada se localizó en este último registro. La cantidad del alijo está todavía por determinar, pero sería importante y tendría un coste muy alto en el mercado.

El despliegue policial, que incluyó un helicóptero volando durante varias horas por el cielo de Vilagarcía, no pasó desapercibido para los vecinos de Rubiáns, aunque no les sorprendió la vivienda en la que se concentraron los agentes durante toda la mañana. No en vano, Marcelino B.B. y otros familiares directos ya han protagonizado más de una situación similar a la vivida ayer. La operación continúa abierta y no se descarta que se registren más detenciones. Este golpe se suma a los que han propinado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los últimos tiempos a las mafias del narcotráfico. El anterior fue también en la provincia de Pontevedra y permitió descubrir el laboratorio de procesamiento de cocaína más importante de Europa. Fue en una pequeña aldea de Cerdedo-Cotobade, donde los supuestos narcotraficantes elaboraban hasta 200 kilogramos de cocaína al día. En esa operación, desarrollada por la Policía nacional, se detuvo a 18 personas en diferentes puntos de Galicia y de la Península Ibérica.

Apenas unas semanas antes, apareció un narcosubmarino que sus tripulantes no habían conseguido hundir. El artefacto se encontraba vacío, pero todo apunta a que trasladó una ingente cantidad de cocaína desde Sudamérica. La intención era hundirlo a unas millas de Ons, en Bueu.