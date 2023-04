Contas reprocha a la Xunta falta de control sobre los proyectos con fondos de la UE

Los Next Generation supusieron una movilización de recursos sin precedentes en la Unión Europea y nueve de cada diez euros recaen en el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, del que Galicia también es beneficiaria: le corresponde gestionar cerca de 1.300 millones de euros y hacerlo a corto plazo, con el horizonte de ejecución en 2026. La Xunta designó una parte de su plantilla, en un principio 350 funcionarios, para agilizar la gestión y la tramitación de los expedientes. Sin embargo, al Consello de Contas, que en su último informe fiscaliza las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no le parecen suficientes. Es uno de los reproches que refiere en su informe, junto a la falta de seguimiento y de supervisión de los proyectos financiados al amparo del dinero europeo, comisiones que no cumplen todas las funciones para las que fueron promovidas o algún órgano, caso del Comité Técnico de Fondos de Recuperación, de los que ni consta su creación.

En relación a los efectivos, el informe señala que, consultados los gestores, estos ven preciso “incrementar” los medios personales asignados a las tareas vinculadas a los fondos, ya que la plantilla de la que disponen solo cubriría entre un 50 y un 75% de las necesidades existentes. Contas recomienda a la Administración además centralizar en uno de los tres centros directivos impulsados por la Xunta para gestionar los fondos las competencias en recursos humanos para “optimizar” las demandas de las entidades ejecutoras. No obstante, admite añadir la actualización de efectivos que le traslada la Xunta en sus alegaciones, que los eleva a 423. Serían, señala el Gobierno gallego, los que a inicios de este año trabajaban total o parcialmente en la gestión de expedientes financiados por la UE más de la mitad de su jornada semanal. Contas apostilla que, en todo caso, cuando se vio la necesidad de más personal, la Xunta recurrió sobre todo a contratos temporales, “principalmente” de interinos”. Sí concede que se respondió con agilidad a la obligación de capacitar a esos trabajadores, pero, en cuanto a incentivos, solo le constan en Medio Ambiente y Política Social. Contas reprueba también que falten órganos para verificar que la planificación y seguimiento de las actuaciones incluidas en el Plan de Recuperación alcanzaran el desarrollo “exigible” e insta a la Xunta a solventarlo y a poner en marcha mecanismos de monitorización y de evaluación de los logros. Sin ese control, no se pueden corregir las desviaciones si se producen, avisa. Echa de menos el detalle: urge instrumentos de planificación que permitan identificar subproyectos, acciones y medios para llevarlas a cabo, e insta a aprobar un plan estratégico de subvenciones y otro anual de contratación. A ello suma que no se adoptaron medidas específicas de control presupuestario que “agilicen” la gestión de los fondos.