Besteiro discrepa de Formoso y cuestiona la Lei do Litoral que impulsa la Xunta

El primer encuentro oficial entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el nuevo delegado del Gobierno, José Ramón Gómez-Besteiro, se saldó ayer sin acuerdos concretos y, a pesar del tono cordial, evidenció profundas discrepancias en materia de fondos europeos, infraestructuras, pero también en torno a la Lei do Litoral con la que el Ejecutivo gallego pretende asumir plenas competencias para ordenar y gestionar toda la actividad en la costa, que ahora está en manos del Estado.

Pese a que la pasada semana el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, mostró su total apoyo a la tramitación de esta normativa, Besteiro se desmarcó de la postura de su compañero de partido y cuestionó la Lei do Litoral porque, en su opinión, no aporta “seguridad jurídica”. Así, defiende que si la Xunta quiere tener las competencias de Costa la única vía es la reforma del Estatuto. Para Rueda se trata de “una incoherencia clarísima” en el seno del PSOE.

La Lei do Litoral que impulsa la Xunta llegó a ser calificada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, como “casi una declaración de independencia” por parte de Galicia. Por eso, llamó tanto la atención que la semana pasada Formoso anunciase su apoyo a la tramitación de esta norma en el Parlamento gallego esgrimiendo que los intereses de Galicia están por encima de los de su partido.

Besteiro, si embargo, no dudó ayer en contradecirlo. “La ley no es el mecanismo adecuado. No me cabe en la cabeza, no discuto su legitimidad, pero es un mecanismo poco eficaz”, defiende. En su opinión, Galicia debe reformar su estatuto para asumir las competencias de Costa, al igual que lo hicieron ya otras comunidades.

En relación a la discrepancia con Formoso, Besteiro aclaró que habla como delegado del Gobierno y no como portavoz de los socialistas gallegos. “No quiero interferir. El PSdeG evolucionará en el debate parlamentario sobre esa cuestión”, justificó.

Besteiro, precisamente muy cercano a Formoso, regresó a la primera línea política tras archivarse una docena de causas judiciales que pesaban en su contra y lo hizo ocupando la plaza de delegado del Gobierno, una plataforma idónea para presentarse como cabeza de cartel a las elecciones autonómicas de 2024 y disputar la Presidencia de la Xunta a Alfonso Rueda. Por esa razón la reunión de ayer en Santiago, que duró alrededor de una hora, no fue un simple encuentro institucional, sino que sirvió para que ambos líderes empezaran a tantear sus fuerzas y a tomar posiciones de cara a la carrera electoral hacia San Caetano.

De ahí, que pese la cordialidad de la reunión ninguno de los dos cediese un ápice de terreno. Rueda exigió al delegado del Gobierno “concreciones” sobre las ayudas de la UE para impulsar proyectos industriales estratégicos Galicia. “Los inversores tienen que esperar por los Pertes industriales, que nunca llegan, y cada vez desesperan más”, lamentó.

Besteiro, sin embargo, apeló a la “responsabilidad compartida” y pidió a la Xunta que detalle “cuáles serán sus aportaciones” para complementar las partidas europeas. “Es importante que todos sumemos”, apostilló. Además denunció que el Consello de Contas dio “un toque de atención” al Ejecutivo gallego en su gestión de estos fondos.

“Los inversores que están esperando los fondos Next Generation saben perfectamente el compromiso de la Xunta. Lo que no se puede pretender es que muevan los fondos en función de lo que hagan otras administraciones”, se quejó Rueda.

También se pusieron sobre la mesa las infraestructuras pendientes en Galicia. El presidente de la Xunta pidió agilidad en la reconstrucción del viaducto de la A-6. Besteiro le replicó que la reparación de este tramo de autovía depende de cuestiones técnicas y no económicas y garantizó que se culminará este año.

El jefe del Ejecutivo gallego instó a “desempantanar” en el Congreso el traspaso a Galicia de la titularidad de la AP-9, a lo que el delegado del Gobierno respondió que más importante que eso son las bonificaciones que aplica el Estado a los usuarios de esta autopista. Rueda insistió en la necesidad de reunirse con el comisionado del Corredor Atlántico, mientras que Besteiro destacó el esfuerzo inversor del Gobierno en la modernización del tren de mercancías.